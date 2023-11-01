宜蘭中興文創11／26公益園遊會助創世 王瞳出「聲」站台

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為募集創世基金會照顧植物人安養與到宅服務經費，26日將在宜蘭縣羅東文化工場舉辦「捐血公益園遊會」，當天義賣所得全數捐助創世支持植物人服務，且有多位民視藝人擔任愛心大使帶來精彩演出；另有澎湖來回機票、家電用品等摸彩大獎。藝人王瞳1日特地在記者會現場演唱「永遠」，為植物人發聲站台。

創世基金會羅東分院今上午在聖母醫護管理專科學校舉辦公益記者會，由活力關懷協會會員、聖母專校師生、愛心大使霸氣樂團團長、王瞳和縣府代表、三星鄉長李志鏞、協辦單位羅東博愛醫院專員李雅婷、全瑩生技股份有限公司營運長何政育營運長等，陪伴創世植物人率先欣賞園遊會魅力四射的原住民舞蹈。

王瞳特地帶領大家演唱「永遠」，為植物人發聲站台，她說，幫助創世即將邁入第10年，他們很多辛酸是我們看不到的，真的很感謝他們的付出，這首歌就是為創世而做，希望透過歌聲溫暖植物人家庭，也期盼未來公益之路與創世繼續攜手前行；且當天會拿出在戲劇「市井豪民」裡的戲服義賣，盡點小小心力。

宜蘭縣活力關懷協會理事長謝志明表示，協會長期熱心公益不遺餘力，認同創世「救一個植物人，等於救一個家庭」理念，行而有力之餘，有錢出錢、有力出力。聖母副校長賴昭志指出，希望透過活動喚起大眾心中愛的種子，盼集結各界愛心投入公益行動，讓這份愛延續下去，也讓社會充滿溫暖與愛心、充滿正面能量。

創世羅東院表示，目前安養24名植物人、到宅服務59名植物人及失能臥床老人，植物人服務經費籌募不易，邀請大家一同參與26日上午8時30分至下午4時「活力關懷、讓愛無限捐血公益園遊會」，尚有許多愛心攤位，極需企業、團體認助攤位。

現場將有霸氣樂團、黃文星、郭婷筠、李又汝等藝人帶來精彩演出；另有豐富摸彩品，包含澎湖來回機票、腳踏車、家電用品等多項大獎，詳情可洽「創世基金會羅東分院」臉書專頁，愛心專線03–9533468 園遊會小組。