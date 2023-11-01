臺灣引路人 產學精準對接

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全球企業的共同痛點是人才！10月24日，臺大學務處學生職涯中心舉辦「臺灣引路人計畫分享會」，指出未來人才挑戰關鍵。根據ManpowerGroup調查統計，88%臺灣雇主為找不到合適人才而煩惱，比例高於全球平均值75%。臺灣產業缺才，關鍵問題出在供需兩端頻率未能對接；媒合兩端及早接觸並縮短認知差距，才是根本解方。

臺大學務長朱士維指出，現實世界的問題往往複雜，教育以培養多元跨域、團體合作的人才為目標，「臺灣引路人計畫」盼在產學間建立橋梁，由企業導師引路學生實習，培育學生「實戰」經驗與「即戰力」。

該計畫同時也開設「先備課程」，在副學務長兼學生職業生涯發展中心主任徐瑋勵帶領下，從職涯適性評估、產業趨勢分析、相關法律研究，到履歷撰寫、一對一面試指導、職場名片交換練習等，讓學子在實習前做好最佳準備。

10月24日「臺灣引路人計畫：跨領域實習專案」成果發表會上，鴻海科技集團夏國安人資長分享，鴻海劉董事長上任以來，人資不斷物色不同人才做全球布局，這次「董辦暑期實習計畫」讓優秀學子認識「鴻海不是只在製造電動車」。

實習計畫吸引全球五百位學生參與實體及線上面談，最後僅12位錄取董辦實習生，直接由五大部門主管帶領。其中臺大生占實習生比例高逾三成，每三位實習生就有一位來自臺大。

臺大國企系余同學分享進入鴻海科技集團實習，有機會跟隨鴻海發言人工作一整天。她發現，從上午八點到十二點，高密度的會議每場間隔不到五秒鐘，支持發言人保持動力的，是他對這份工作的熱情。近距離接觸並觀察鴻海的主管們，以沉浸式體驗做為鴻海人的一天，讓余同學格外難忘。

「社會分科不像學校分系這麼簡單而絕對！」和泰汽車管理部陳贊文部長分享，他也是臺大校友，數學系畢業，從市場行銷，一路「跨域」，現在負責人力資源。他分享，和泰從傳統到顛覆傳統，到賣車到開創移動經濟，揭示和泰汽車需要「敢作夢的人才」！透過實習可讓學生們一進入職場就知道，把企劃力發揮到淋漓盡致是最後必須可以落地執行。有鑑於學生的數位能力不虞匱乏，能否掌握這項能力，來促成發揮自我與提升溝通效率，這將決定職場競爭力。

臺大政治系李同學到和泰汽車實習的過程中，最大收穫是思考邏輯的成長。她發現職場的報告有別於學校，必須更快速掌握要表達的事物，因此她的每行文字都再三斟酌，也令她學會換位思考，站在對方立場，去思考說服。此外也學會頻繁地反問自己，把「應該這樣做」的思維，進化成更能落地執行的「確定能這樣做」。

臺大學生職涯發展中心林鳳琪執行長表示，2024年「臺灣引路人計畫」將擴大舉辦，誠摯邀請企業一起為人才「引路」，和臺大共育未來人才與產業。