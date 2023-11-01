海外投資房產興起 澳洲房地產開發商VIA來台搶市

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為避開地緣政治風險，加上政策頻頻打房，游資紛紛轉向海外房地產重新布局，重新掀起10年前的熱潮，近期詢問度、購買度都逐漸攀溫；繼日本、曼谷房地產紛紛來台促銷之後，澳洲房地產開發商VIA（VALUE INVESTMENT AUSTRALIA）今（1）日也來台搶市。VIA指出，現在澳洲住宅需求來到歷史新高，總體空置率只有1％，吸引不少台灣客戶紛紛基於避開地緣政治風險、也為追求穩定的資產報酬，近期紛紛卡位澳洲房地產。

中華民國不動產交流協會理事長張俊麟表示，台灣高房價、加上政策持續打房，對於投資人並不友善，房價也動輒千萬元起跳，頭期款更高達300~500萬元，還要擔心規制的變動，很多高資產族群在台灣購置不動產面臨有購置房數限制，因此部分資金積極將向海外布局，而澳洲VIA因為三年鎖國，無法來台灣，因此此次來台展銷，也免除外界對於海外房地產有詐騙的疑慮，其實澳洲是已開發的成熟國家，為各國投資人海外投資的首選之一，尤其台灣許多銀行都在澳洲設立有分行，因此跨國購屋，享有便利的貸款服務，最高可達6成。

今天澳洲房地產開發商VIA，也動員經營團隊來台，籌備本月底在台灣的房地產展銷會。

VIA常務董事李梓瑩表示，澳洲人口持續穩定成長，自2022年3月至2023年3月間，成長2.2％，移民人數也成長103％，達68.1萬人；尤其全球高資產淨值富豪也紛紛移民澳洲，是目前100萬美元淨資產富豪最多的國家，而有人口，就有住房需求，澳洲也成為次於英國的全球房地產增值最快國家。

李梓瑩表示，澳洲近幾年以雪梨的房地產增長則最為矚目。過去十年裡，雪梨的房地產價格一直呈上升趨勢，住宅市場空置率僅1％，租金報酬率則有5～6％，視不同城市而異。尤其是在市中心的周邊地區，由於城市化和人口增加，土地供應受到限制，土地價格也相應上漲。

VIA指出，由於人口持續成長，但住房供不應求，使得住房缺口擴大，房住需求來到歷史新高，總體空置率只1％。

VIA指出，金融機構原來預測，雪梨全年房價上漲約6％，但年中時已上修到11.6％。再看實際數字，2023年以來，目前房價已上漲11.5％，二者相當吻合。

VIA業務總監Jack指出，澳洲房地產向來是國際間投資人最青睞的熱門國家，房價在人口穩定成長趨勢、市場供不應求之下，持續穩定成長，儘管去年初以來連續七度升息，且中國大陸買家因政策因素而在澳洲購置不動產的動態明顯減弱，但在需求持續殷切之下，房價並未明顯下行，持續在高檔水位。

Jack表示，對於台灣投資人來說，近十年來一直都有伴隨移民需求的買家，積極買進澳洲房地產，有些則是來澳洲打工渡假或取得學生簽證後，喜歡澳洲的氣候和環境，決定定居、生根，興起購屋需求。其中首購族主要偏好購買公寓；而隨著所得成長、家庭人口結構改變，偏好產品也轉移到別墅。

另外一類台灣買家，則是海外房地產投資人，偏好的澳洲房地產，一種是便於收租管理的公寓，一種則是以資產配置需求為主的別墅，由於澳洲房地產向來是有錢富豪進行資產配置的「後花園」，因此在澳洲購買房地產，除追求租金回報之外，也以追求不動產增值為主。

至於台灣買家最青睞的澳洲城市，Jack表示，則以澳洲大城市居多，包括雪梨、坎培拉等。