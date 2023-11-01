維立電機與西門子技術合作發展潔淨氣體減低碳排新產品 邁入ESG新里程碑

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國內高壓用電設備商的維立電機公司，專精中壓GIS氣體絕緣開關設備及其零組件設計與製造，兩年前斥資逾六億元，在高雄和發產業園區成立新廠，主要與德國西門子技術合作，生產23 kV GIS氣體絕緣開關設備及環路開關設備等兩項新產品，逐步採用潔淨氣體減低碳排，接軌國際ESG潮流，以帶動公司邁入永續發展。

維立電機高雄和發新廠主要量產符合歐盟2026年新規範的23 kV GIS氣體絕緣開關設備及環路開關設備等新產品。圖／維立電機提供

歐盟在2026年起將禁用目前使用在GIS的六氟化硫（SF6），西門子開發出以潔淨氣體替代目前使用的六氟化硫，潔淨氣體是由乾燥氮（N2）及乾燥氧（O2）混合而成﹔維立電機所生產的23 kV GIS 8DA10氣體絕緣開關設備及8DJH環路開關設備，逐步以潔淨氣體取代傳統六氟化硫。

據悉，近期內維立電機將與德國西門子簽訂Value-added reseller(VAR)經銷聯盟，並舉辦23 kV GIS 8DA10氣體絕緣開關設備及8DJH環路開關設備兩項新產品發表會，德國西門子將派高階主管參與見證這項技術合作成果。

維立電機創立於1983年，是全國第一家榮獲經濟部能源局高壓斷路器原製造廠評鑑合格業者。該公司於2000年就與德國西門子公司技術合作生產23kV氣體絕緣開關設備；2001年榮獲台電國產化委員會評鑑合格。

維立電機創立迄今累積諸多實績，包括：交付台灣電力公司、台北大巨蛋、南港展覽館、高雄海洋音樂中心、高雄車站、高雄捷運、台中捷運、台北環狀捷運、桃園機場、屏東榮民總醫院、自來水廠等相關開關設備。

維立電機董事長羅啟和表示，目前共有5座生產工廠，去年營收11億多，較前年成長20％以上，今年承接許多台電變電所GIS開關設備及儲能、綠能標案，估計全年營收可達到15至17億元。