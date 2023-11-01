蔡明忠：盼年輕世代成為綠領人才 發揮個人影響力改變世界

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

富邦集團董事長蔡明忠1日出席臺大風險中心「青年培訓沙龍」，與台灣具指標性的永續企業及青年世代分享富邦金控、台灣大哥大、momo邁向永續轉型的策略與進程，透過對話交流，讓更多台灣青年世代了解企業如何具體實踐永續，與各界協力建構台灣淨零轉型路徑；他也期盼年輕世代成為綠領人才，發揮個人影響力改變世界。

蔡明忠並鼓勵青年世代，從兩大面向發揮個人影響力，實踐消費者行動主義，支持選擇永續的企業與商品服務，把握個人生活中的消費行動，作對地球有益的選擇；充實自我成為綠領人才，無論身處的產業或部門，每個新世代工作者都可以將自身專業知識連結永續思維，從不同面向改變流程或服務，進而改變台灣與世界。

蔡明忠分享，富邦深耕台灣逾一甲子，經歷台灣經濟起飛與金融開放，逐步發展為台灣最完整多元的金融集團；富邦與台灣經濟發展共存共榮，然而隨著經濟發展，環境生態系統崩壞、地球資源逐漸耗盡、日益嚴重的氣候浩劫使人類生存危機浮上檯面。人人都在關注永續發展，富邦也呼應能源轉型、產業轉型、生活轉型、社會轉型等策略提出永續願景藍圖。

能源轉型上，富邦金控及台灣大哥大均為RE100會員、富邦產險是全台最大綠能保險業者、台灣大更投入百億佈局綠電及低碳設備與投資。

產業轉型部分，富邦金控率先針對五大高碳排敏感性產業擬定准入及撤資標準、台北富邦銀行規劃多項業界首創ESG商品、富邦產險更率先提出2050淨零承保；台灣大哥大主動展開政策遊說，減少基站重複佈建，預計於2023年底整併台灣之星，共建5G生態圈、減少碳排放；momo自許成為「台灣綠活電商NO.1」，鎖定倉儲、包裝、物流、供應鏈等四大核心業務的碳排減量機會。

另外，在生活轉型上，富邦金控積極響應低碳生活；momo「綠色生活館」集結逾5200項具國內外環保認證或永續概念商品，打造綠活會員計劃，賦予消費者綠色選擇權。社會轉型上，富邦積極發揮影響力，引導運動賽事綠色轉型，更攜手四大馬拉松及各縣市政府為台灣造林減碳，計劃五年內種下10萬棵樹。