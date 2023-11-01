維也納愛樂寵粉　給台灣觀眾獨家曲目

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11月開始可說是「天團之月」，今（1）晚由維也納愛樂揭開序幕，首場演出於台北國家音樂廳登場，在指揮家圖岡．索契夫的帶領下，最後一曲普羅高菲夫第五號交響曲完畢，觀眾報以熱烈掌聲，樂團也再演奏一首小約翰．史特勞斯的輕歌劇《青鳥與四十大盜》序曲，結束了美妙的音樂之夜。

台北作為亞巡開幕場，也是樂團全員投票通過的選擇，而連續兩年來台灣，維也納愛樂展現誠意，獻給台北樂迷亞巡唯一一場的莫札特《費加洛婚禮》序曲。

曾到維也納金色大廳欣賞維也納愛樂演出的樂迷表示，「能在台灣和家人一同感受維也納愛樂的魅力，內心的感動難以言喻，今晚的溫暖會永遠帶給我力量。」

還有初次親聆維也納愛樂現場演奏的觀眾表示，終於有機會聽天團的現場演出，滿足了對古典樂的想像，現場感受樂團的聲響和在家中看電視、聽唱片不一樣。

維也納愛樂今年成立118年，連續兩年造訪台北和高雄，此次亞洲巡迴的曲目，維也納愛樂在啟程前，先在自家維也納金色大廳暖身演出四場，旋即啟程到台北，百人樂團在10月31日下午分批抵台，經過一天的休息和調整，今（1）日下午到台北國家音樂廳彩排。

維也納愛樂在台灣的音樂會，明天11月2日還有一場在台北國家音樂廳，3日將到高雄衛武營演出。