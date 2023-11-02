「翻轉未來，職達夢想」桃市身障礙職業重建嘉年華

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

桃園市政府為了加強宣導身心障礙者職業重建相關資源，特別於11月9日(四)下午1時30分至5時30分，在桃園市藝文廣場(同德六街側)辦理桃園市身心障礙者職業重建嘉年華活動，透過成果展示、闖關遊戲、節目表演等各項內容，讓民眾及事業單位深入瞭解政府角色定位及桃園市內職業重建相關資源，以及專業技能養成的成效。

本次活動內容豐富多樣，規劃各式攤位、精采表演、肩頸紓壓按摩、趣味體驗、庇護工場美食饗宴、闖關遊戲拿獎品、摸彩好禮大放送等活動。舞台表演將邀請11組身心障礙街頭藝人和混障綜藝團輪番帶來精采演出，展現他們的才華和能力，攤位部分安排本市身心障礙職業重建單位，包含職業訓練、視障按摩體驗、庇護工場、職業輔導評量、支持性就業、職務再設計等，提供各項成果展示與體驗，透過活動的參與，民眾可以深入瞭解身心障礙者的職業重建資源，以及他們在職場中的優異表現。

此外，本次活動還將舉辦闖關活動和獎品豐富的摸彩活動，有50吋4K液晶顯示器、iPad、多功能氣炸烤箱、自動掃地機器人、運動背包、超商禮券等大獎，還安排有獎徵答贈好禮活動，讓參與者可以參與互動遊戲，並有機會獲得禮品，增添活動現場的歡樂氛圍，歡迎民眾踴躍參加，呼朋引伴逗陣來歡樂。