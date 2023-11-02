你一直跟孩子說「不」嗎？創造力較少的孩子 父母經常在背後下指導棋

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編按：靈感從何而來？創造力如何運作？我們佩服創作者，而他們的祕密是什麼？如何才能盡情發揮我們的創造潛力？

「不要摳鼻子。」

「不要跑到馬路上，不要吃掉地上的食物，不要大聲說話，不要聳肩，不要用蠟筆在牆上亂畫，不要那樣說話！」

養育小孩有很大比例在教規矩，劃定界線有利於生存，這是必要的。小孩不知道生存規則就會死。沒有得到清楚指示、不可衝進馬路的孩子若衝上馬路可能被車子輾過，因為這個禁止資訊傳遞得不夠清楚。要清清楚楚地說：「不-要-衝-進-馬-路。」

但問題出在，如果父母擴大規矩的數量和性質，以致變得專橫時，就會有問題。如果處處是限制，孩子就會養成凡事先找規距來遵循的習慣，自己變成自動過濾器 不僅過濾危險的想法，還要過濾是否跨越某些界線，孩子會下意識地說「不」。

一九九○年代後期，波士頓學院教育學教授約翰．達西（John Dacey，現為榮譽退休教授）決定將研究主題設定在教養家庭；特別是那些養出有創造力表現孩童的家庭。研究者找到一些被學校認證有創造力的孩子，他們不僅是秀出創造潛力，而是真正有作品產出。例如，有的在校刊寫專欄，有的製作廣播節目。

達西決定將這些孩子的家庭與那些沒有特殊創造力孩子的家庭進行比較，特別是比較兩邊的養育方式和氛圍。

研究者訪問了多個家庭，提出兩百個關於生活各層面的問題，發現有個特定領域對孩子有極大影響。兩邊家庭相比，孩子創造力較多的父母訂下的日常規矩比那些孩子創造力較少的父母定下的規矩要少很多。

達西告訴我，養出較多創造力孩子的家庭「很可能只有一條規矩，例如：做個mensch。」

Mensch 是意第緒語，意思是：善良的人。

相比之下，研究人員發現，創造力較少的孩子家中平均有十條規則。例如，什麼時候上床，什麼時候回家，面對不同情況要怎麼做。「他們從不希望孩子惹上麻煩，或者犯錯。」達西表示，創造力較多孩子的家庭「總是在冒險，讓孩子練習犯錯。」

規則和文化的差異有時會體現在住家的樣子，創造力較少的孩子的家看來形式較為呆板統一，較有創造力孩子的家就沒有這種一致性。達西對一個調查對象的住家印象深刻，這棟房子從外面看來古色古香，屋內餐廳擺滿古董，每件古董看起來都有幾百年歷史，但他們的臥室卻擺滿現代家具。另外一家培養出特別有創造力的孩子，而他家的收藏品是四十七隻鳥。達西表示，奇怪的是，研究人員發現那些較有創造力孩子的家都有某種收藏品。他認為，這也許表示這些家庭的孩子不但會想出點子，而且還是個可適用在不同類別上的點子，這可看作大腦創意點子的連結模式。

達西從這項研究得出的結論是，許多父母為了保護孩子，訂下許多限制、規定、界線，藉著孩子把這些規矩內化，卻把孩子給「悶死了」。

這不是廢除所有規則的理由，相反地，是要我們認識規則在固著心智上的力量。父母塑造孩子的神經網絡，在設定規則的同時，也應該夾雜著解釋和提問，放縱好奇心，讓孩子質疑並尋求自己看待規則的理由：為什麼有規則，什麼時候適用？什麼情況下要守？培養孩子的變通力。

父母可能沒有意識到他們會以語言抑制創造力，有些話語似好似壞很微妙，可能看起來不那麼糟糕，但它會阻礙開放性思考。下面的問話都是實例：「這不是我們做事的方式，是嗎？」「我們不會那樣說話，對嗎？」這些語句不僅會阻礙某種行為，還會阻礙獨立思考。重點是「我們」會做什麼和不做什麼，因此你就知道什麼是「正確的」。

說到「對吧？」這個詞，這是另一個低階但有效的修辭技巧，想把孩子放入乖乖盒用它最好了。這個詞用來確認某個特定前提，表明這裡沒有其他想法的餘地。好比：「這兩種顏色不相配，對吧？所以房子應該漆成黃色。」

父母這種在孩子背後下指導棋的心理可能比僅是擔心孩子不守規矩會受傷的心理要複雜許多。有時候，這些規則反映了父母自己的恐懼，怕被人看作不會帶小孩或把孩子教壞了。達西說，在網路時代，孩子的錯誤更容易「傳播開來」，這種恐懼會放大。大眾媒體文化也暗示著有更大的威脅風險，例如，小孩可能被綁架（新聞快報！本地青少年被綁架！請看十一點新聞！），雖然發生綁架的次數不多，但感覺很近。這提高了父母對風險的評估，所以更要孩子遵守公約，訂下嚴格的規則，要求孩子守規矩。

我在本章前面提到的學者朗科向我表示，隨著孩子年齡增長，父母對聽來違逆的想法變得越來越無法容忍，擔心這些想法會變得危險、惡毒或邪惡。好吧，準確地說，不是邪惡，儘管那是朗科用的詞。他說的「邪惡」意思泛指那些聽起來會覺得孩子變壞了，進而對父母產生不良影響的想法。

朗科說：「我經常與家長老師交換意見，我最常跟他們說的概念是：簡單一句話，他們能為創造力做的最好事情就是容忍，但事情沒你想的那麼容易。」

朗科說：「你最好有開放態度，認為孩子會想出好主意，但也會朝著相反的方向走，可能會朝向可怕、邪惡、卑鄙，甚至惡劣的那個方向。身為父母也許會說：那不是我的孩子，那不可能是我的孩子。」

孩子可能接收不到這些露骨訊息，但他們真的會去思考，思考那些想法是否真的會讓他們惹上糟糕、說不出口的風險，導致事情走向出乎他們意料之外。反過來說，考慮過後的想法就會限制他冒險的欲望。

如此引出我在本書想傳達的最重要觀點：創造力的頭號敵人是完美主義。

甚至沒有對手可以與它匹敵。

如果你不能犯錯，你就無法承受創意風險。因此，完美主義的反面是容許犯錯。

它是培養創造力最重要的概念之一，也是完美主義的死敵。

這裡有個核心理念：不是為了不合群而不守規矩，而是允許想法有多一點的犯錯空間，偏離這個一刀切的世界，包括遠離可怕的假設前提：如果孩子的創意沒有獲得世俗的認可（或拿到全A），他就是失敗的孩子。

「如果你想要很有創意，就必須產生很多想法，然後挑出好的點子。」終身研究創意天才的學者迪恩．西蒙頓（Dean Simonton）表示：「重點是，這些點子是你在不知道它們是否會成功的情況下想到的。」

西蒙頓不斷在傑出創作者身上看到相同的模式：創意的數量超過質量，他們不擔心別人會如何看待，也不在乎這些點子最終會起什麼作用。他的研究告訴我們，愛迪生擁有一千零九十三項專利；畢卡索「創作了兩萬多幅油畫、素描和雕塑作品，而巴赫寫出了一千多首樂曲。」這並不是說高生產力和高影響力是同一回事，但它確實表示，如果你有創造衝動且願意冒險執行，也許就會做出別人認為有意義的東西，成功的機率就會增加。

「如果你想發揮創造力，你就不能保證一定會在事前找到解決方案，」西蒙頓告訴我：「看看每一個有創造力的天才，這點都是真的。你知道愛因斯坦經歷過多少死胡同嗎？是天文數字──有時你會犯下非常、非常可怕的錯誤。」

西蒙頓提出一個至關重要的衍生觀點：創作者會堅持下去，儘管不知道自己的追求是否會成功，他們仍會堅持。對於極富創造力的人來說，創造力本身就是終局之戰，因為創作過程的本質就是冒險，進入未知領域。

相比之下，只學習勾選正確格子的孩子，甚或害怕不能正確勾選正確格子的孩子，當他們之後要面對更加複雜的人生時，更可能變得迷惘不解。

當孩子將這種思維吸收內化後會發生什麼？孩子會更僵化，在之後的人生，難以處理需要靈活或創意思考的開放式情況。達西在退休成為名譽教授前，曾對主修教育的學生講授創造力。到了最後一項學期報告，達西表示：「我只要求你們做一個研究，這個研究要能秀出你學到很多東西。」

這項作業讓學生抓狂。「他們會說：『我們知道這裡沒有規則，但是拜託︙︙達西博士，請給我們一些方向！』我的辦公室有更多學生哭著說：請給我們一些參數。」

隨著經濟變得更加多變開放，要安生立命更難了──裝配線工作越來越少，更多的是需要創意和合作的工作職缺。人需要想出解決方案而不是把預先注定好的東西裝配在一起。

這種分析像是在說，父母應該對孩子更自由更放縱。

我不會那麼簡單下結論。允許空間很重要，但規則也很重要。在做了一切研究後，身為父母，我想利用餐具的角度來考慮這種平衡，聽好了：以叉子為例，我希望我的孩子在吃飯時知道如何使用叉子，如果他們能自由想出其他十五種叉子使用法，我也很高興，例如可把叉子作為鏟子、抓背器、開鎖器。

但這並不表示我真的會讓他們用叉子去挖蟲子（在野餐時可能會，不是正式晚餐時或許也可能吧），但如果我的女兒開始以某種創意方式玩她的叉子，我也絕對不會說：「拜託喔，米拉貝兒，現在這時候我們不是這樣用叉子的，好嗎？」

但如果她用湯匙吃牛排，我可能會懷疑她是不是正在思考什麼事。

還有一件事：當孩子說出一些想法、觀察或莫名奇妙的好奇時，現在的我已經可以盡量不要想著那是因為我的緣故他們才做出這樣的反射。我看到一些父母在孩子說「錯話」時覺得很丟臉。當然，他們不該把阿珍姑媽叫做老蝙蝠，而老蝙蝠剛好又是老太婆的意思。不過，這也許是聯想的嘗試，儘管這些聯想在我看來很可能是錯的。他們隨機聯想並不表示我沒有正確教導他們，只是我容許他們串連自己的創意點子。

現實世界是很複雜的，我真的認為，要了解現實世界有多複雜的最好方法是見證某個世上真實發生的例子。下面我要說創作者如何成形現身的故事，他們的出現可能帶來一團混亂。