創造力和幸福感密切相關 創造或許是在拯救自己

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我試圖透過科學和故事闡明追求創造力需要的重要特質：大腦、眼睛、耳朵、平均智商、想像力、至少對某個領域的基本理解、上網能力、保持好奇和開放的能力。

擁有這些特質的即使不是全部人類，也是大部分的人。

然而人們──我的意思是每一個人──都有祕方：我們自己，每個人的個性。

創造力的祕方就是：你自己。

這是我在寫這本書時學到的最大收穫。最終，創造力誕生於片段思緒與片段思緒的連結，它們從心靈深處浮現，這些思緒碎片及運作程序就像個體基因的組成或指紋一樣獨特。我們之間有很多相似之處，我們很接近，但我們不是複製人。

這能解釋創造力的起源，但不能解釋創造力的成因。在本書第一部，我提到有位成就傑出的好萊塢導演問我一個問題：「創造力的目的是什麼？」

他是馬克．羅曼尼，我之前說過他的成就。我跟他談起我對創造力的了解以及創造力和演化生物學的關係。創造力對我們非常重要，因為它使我們能生存。但他好像不太滿意這個答案，他問我：「照你這定義，天下事不都跟生存有關？」

嗯，是的，我承認。我們潛在的基因編碼決定基因傳遞，而創造力幫我們做到這一點。

創造力還有其他重點嗎？

在接下來的幾天，當我思考答案時，我想到在創造力領域頂尖的學者傑克．貢卡洛，我前面提過這位思想家，他不但不害怕提出「聰明笨問題」，還總能提出好的聰明笨問題。他就做了一個研究，寫出論文，或可部分解決羅曼尼的疑惑，研究表示：創造讓人更快樂。

二○一五年，貢卡洛與合作研究者發表了《創意工作的解放成果：創意輸出如何減輕保密的實際負擔》。

這份研究顯示，人們創作時會感到輕鬆，感到與世界分享自己。這篇引人注目的研究表示，這是事實，即使創作者沒有分享他們最私密的祕密。

舉例來說，某人欺騙了另一伴，或只是想要欺騙。這是真正的祕密，或說是真正的羞恥感，這可能不是值得廣為分享的點子。

這個祕密很沉重，它會霸占思緒，讓你不快樂，成為強迫性的想法，更會產生與真正負重沒什麼不同的沉重負擔。例如，研究顯示，藏著不安祕密的人與沒有嚴重祕密的人一起爬山，有不安祕密的那個人會覺得山更陡。

貢卡洛對祕密所造成的恐懼是這樣描述的：持有祕密的人認為這個想法是「不道德的」。祕密在被允許的「框架外」，在可說和可想的「框架外」。這樣的描述再明白也不過了，否則你為什麼不開始分享呢？

事實上，潛藏在羞恥概念下的深層意義可直接追溯到四年級低谷，當我們成熟，融入世界，各種規則都內化了。當我們覺得違反了這些規則時，我們就會感到羞恥。

貢卡洛和同事進行了一系列三個相關的實驗，以了解創造行為如何影響守密者的身體負擔。簡單來說，研究人員要求研究對象想著自己的一個祕密──有些人會想著小祕密，有些人會想到大祕密。然後要求他們寫下祕密的性質概要，不需要透露它。

然後研究者與參與者進行一次對話，他們提出一個問題，要求其中某些人對此問題提出創意解決方案（創意組）；而另一組人則提出實際解決方案（實用組）。（下面括號內與語彙會根據參與者組別的不同而有不同。）

「校園附近一家餐館最近破產了，如今人去樓空。請在十分鐘內為下一家新企業盡可能提出（創意／實用）點子。」

然後，研究人員要求參與者參與一項體力活動，而這個活動之前已被驗證可測量「身體負擔」──參與者必須把豆袋扔向某個目標物。其他研究曾證明，祕密造成的負擔會導致參與者高估與目標的距離，也就是目標會看起來比實際距離更遠，以致他們會扔過頭。真沒想到，那些守著大祕密的參與者在進行創意發想後，並沒有像那些同樣守著大祕密卻被要求想出實際解決方案的人一樣把豆袋投得過遠。

「三項研究的結果表明，有機會發揮創造力讓人感覺解放，這股感覺反而可減輕保密帶來的身體負擔。」研究人員寫道：「第三項研究的結果還表示，如果做某件事時，允許操作的人可做不同類型的發想，而不是只准他在某特定範圍內思考時，創意工作減輕負擔的效果最強。」

換句話說，如果人們覺得如果說出來會讓自己被視為「不受框架約制」，以致無法表達想法時，創造力讓人「跳出框架」表達自己，進而到達身體上的解放。

請想像一下！人們越能有創意地發想，感受到的負擔越少。這主張多面向的深度思考，希望你前有障礙卻不被限制，當點子橫跨各範疇、各領域、跨過紀律和媒介湧出腦海時，請將它們連結起來。畢竟，每個人都有祕密。忠於真實並不表示要洩漏祕密，甚至，祕密可能是創意的燃料，甚至不會漏氣。

這項研究回答了我一直在想的問題，也就是羅曼尼提出的問題，為什麼要創造？創造不是為了拯救世界，或許有很大程度是在拯救自己。

我一次又一次地聽到創作者的訴說，如商人、投資家、音樂家、視覺藝術家、作家，他們描述在創作中渾然忘我的快樂、真實表達自我的喜悅，更是無拘無束的自在，強有力地證明了創造力和幸福感密切相關。平心而論，幸福可能是人之所以活著的組成部分──人越幸福，生存的能力就越強──更可能讓人感覺像是一種救贖。