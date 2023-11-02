新台幣不能跌破32.5？匯銀曝央行「沒有強守的理由」

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新台幣對美元匯價近一年走勢

今年來美元指數居高不下，影響主要亞幣連袂走跌，新台幣兌美元匯率持續破底，1日盤中最低貶至32.495元，距32.5元大關僅剩半步之遙。為此，臨尾盤之際央行進場調節穩住市場，匯價貶幅應聲收斂，終場以32.484元、貶6.5分作收，不只再度刷新今年新低價，並創下2016年6月28日以來的近七年半新低。

至於成交量部分，因美國聯準會（Fed）主席鮑爾即將發表會後談話，市場觀望氣氛濃厚，總成交量縮小至9.3億美元，不足10億美元。

匯銀主管表示，市場雖認為年底前Fed不會再升息，但仍預料Fed將維持一貫「不把話說死」基調，換言之，匯市持續無明確指引，美元指數也繼續在高檔盤整，年底前國際匯市反轉機率不大，主要亞幣仍緩貶偏弱格局。

值得注意的是，觀察央行近期操作策略，對美元匯價在32.5元下方的調節力道明顯加大，並連日拉尾盤穩守匯價，研判短線而言，新台幣對美元匯價於32.5元的重要關卡有守。

但匯銀主管強調，央行不會拘泥於固定價位，而是比較其他亞幣走勢且戰且走，兩大關鍵幣別為人民幣及日圓，若此兩貨幣表現繼續疲弱不振，央行也沒有強守的理由，不排除直接讓新台幣貶破32.5元；且以過往新台幣上下波動3元的幅度來看，新台幣對美元匯價今年高點在29.658元，最低點可能在32.658元，即使貶破32.5元，也非央行不能接受的價位。

「另一關鍵將是鮑爾的會後發言。」匯銀主管說，市場緊盯鮑爾是否對12月升息表態，如暗示年底前都不再升息，美元將出現回落走勢，非美貨幣就有機會逐步反彈；但若不把話說死，美元多頭將獲得續命，並牽動外資動向，進一步影響台北股匯市的發展。