日圓下探152關卡 日銀急出手 為何「拋售壓力」揮之不去？

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日圓對美元匯價近半年來走勢

日本央行（日銀）10月31日公布利率決策立場偏鴿，且未釋出貨幣緊縮的明確信號，導致日圓兌美元匯率跌至接近33年低點，朝著152關卡邁進。這一變化促使日銀官員趕緊出面放話，強調已做好干預的準備工作。

在官員發表口頭談話後，日圓兌美元1日盤中回升0.3％，報151.2日圓兌一美元，但隨後依然徘徊於前一日觸及的一年低點151.74附近。

主管外匯的日本財務省副大臣神田真人（Masato Kanda）1日表示，日本當局隨時準備好採取行動，應對日圓震盪，這當然也包括干預手段在內。他不願透露更多資訊，包括干預時機與確切手段等。

神田真人指出：「我們對於日圓單方面、劇烈的走勢感到擔憂。投機交易似乎是日圓近期震盪的最大因素。日圓近日波動更勝以往，當局將在不排除任何選項下做出適當回應。我們處於待命狀態。」

日本內閣官房長官松野博一（Hirokazu Matsuno）同日附和表示，日本當局對於日圓過度波動已做好準備，「不排除採行任何的選項」。

日銀31日決議，允許殖利率曲線政策（YCC）具備更多彈性，但調整幅度不如市場預期。日銀將10年期公債殖利率從原本1％上限的硬性規定調整為「參考」，被解釋為允許一定程度超過1％。

儘管較高利率有助於支撐日圓，但日銀並未明示何時開始緊縮貨幣、也沒有取消殖利率上限規定，同時將短期利率目標維持在負0.1％。這使得交易商預期，日銀將耐心地維持超寬鬆政策。

受此影響，日圓兌美元周二重貶並逼近152門檻，前者為1990年以來最低。

市場大多認為，日銀小幅調整殖利率曲線控制政策，不足以彌補美債與日債殖利率間的龐大利差，也使得日圓再次面臨拋售的壓力。

此外，周二公布數據顯示，日本政府10月並未採取行動買進日圓進行干預，與市場先前傳出的說法不同。