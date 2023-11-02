跌深是最大利多！法人曝下一波多方攻擊指標

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台股11月1日交易概況

台股11月首個交易日收紅上漲，盤中低點未破前低15,975點，並持續守住萬六關卡。法人指出，大盤連三個月修正，根據以往經驗來看再跌的幅度有限，指數醞釀築底上演跌深反彈走勢，年底作帳題材可望提前發酵，扮演多方攻擊指標。

群益投顧副總裁曾炎裕分析，觀察歷年台股11月表現，近五年全數上漲，提前醞釀年底行情，尤其在升息趨勢可望結束，以及美超級財報周接近尾聲，11月中旬上市櫃財報公告後，將進入空窗期，投信、集團等內資作帳題材將有望發酵。

華南投顧董事長儲祥生則指出，近期國際市場已陸續反應利空消息，美股表現可望回穩，而大盤自波段高點17,463點回檔面臨「萬六」保衛戰，期間修正接近1,500點，其中有不少個股下跌幅度更是慘重，跌深就是最大利多，預料調節壓力減輕可望逐步減輕，對台股後市並不悲觀。

台股1日上漲37點或0.23％收16,038點，暫且化解破底危機，萬六大關有守，但因美國聯準會利率決策會議即將宣布內容，成交量降至近三日最低2,168.09億元；在中小型題材股領銜表態之下，櫃買指數漲幅1.04％，上攻力道強過大盤。

三大法人進出部分，外資仍站在賣方，調節60.48億元，連14日賣超共1,580.56億元，為連賣紀錄史上第四多；投信買超24.52億元，連十日買超，重啟一波加碼態勢；自營商則賣超12.94億元，連五賣；三大法人合計賣超48.93億元；八大公股行庫買超12.88億元為連十四買，領國家隊悍衛萬六。

曾炎裕表示，Fed在11月利率決策會議內容估對市場干擾程度有限，且不確定因素消散，有利於挹注多方信心，推升低接買盤進駐卡位，以產業復甦態勢較為明確、股價基期尚有表現空間的PC、智慧機供應鏈為關注重心。

就盤勢分析，法人認為，近期台股跌深破底，可見到逢低買盤開始有增溫跡象，不過，1日盤中反彈高點未能觸及16,100點整數關卡，顯示10日線、16,200點附近仍有壓力，且5日線與10日線下彎，研判大盤若無法快速站穩短期均線，指數仍有回測萬六的可能。