通膨變數多 Fed升息動向受矚目

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美國聯準會（Fed）台北時間2日凌晨2時發布決策聲明，市場預期繼9月後再度暫停升息應成定局，但數據顯示美國通膨仍高，且經濟未受基準利率在22年高點影響依舊強韌，Fed官員料還會保留升息空間，最快在12月。

在Fed公布決策之前，美股三大指數1日開盤震盪上行，台北時間1日晚間22:00時，道指漲0.22％、那指漲0.47％，標普500指數漲0.35％。

分析師預測，倘若美國經濟未如預期冷卻，自6月起降溫的通膨又見走升，Fed可能在12月或明年恢復升息。針對近期美國公債殖利率飆升，Fed官員或許也會考慮是否能替代升息。

據芝商所FedWatch工具，利率期貨交易員預期本次例會宣布升息的機率為零，但12月升息機率僅29％，Fed首度降息時間可能落在明年6月。

既然本次例會Fed按兵不動已成共識，投資人應著眼於主席鮑爾及其他Fed官員，對未來政策走向釋出何種訊號。

券商Jefferies資深經濟學家西蒙斯說：「這算是某種鷹式暫停升息（hawkish pause）。經濟表現佳，通膨尚未回到目標，他們多少還是得繼續說，我們或許需要再升息一次。」

Wilshire首席投資策略師艾曼紐表示：「聯準會不可能有任何動作，在這次例會行動沒什麼道理。至於將傳達出什麼訊息？我認為鮑爾會非常慎重，小心翼翼避免聽起來過於鷹派。」

麥格理集團經濟部門主管杜里（David Doyle）指出，比起聯邦公開市場委員會（FOMC）的聲明，鮑爾的評論更能牽動市場。他還補充提到，市場將關注鮑爾對美國國債殖利率走勢的看法。 FOMC可能承認近來金融環境趨緊，但是預料不會更動前瞻指引。另鮑爾曾強調地緣政治緊張，FOMC或將討論是否將此風險納入聲明。