白宮證實 11月APEC峰會 習拜會確定登場

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受到國際社會高度矚目的「習拜會」確定舉行！美國白宮10月31日證實，美國總統拜登與中國國家主席習近平將於11月15日～17日，於亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間舉行會晤，白宮並強調，目標是進行「建設性的談話」。這也是中共中央外事辦主任兼外長王毅日前訪美，達成的重要成果之一。

綜合外媒報導，白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）31日表示，美中處於激烈競爭狀態，激烈的競爭代表著激烈的外交，兩人可能進行「艱難但重要的對話」。她指出，拜登期待與習近平會面，預計本次會面具建設性，強調美方政策及應對中國方式沒改變。

中美元首上次會晤是在2022年於印尼峇里島舉行的二十國集團（G20）峰會期間，雙方雖達成一系列共識，卻因2023年2月爆發的「偵查氣球」事件，使關係再陷低谷，時至6月美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪中才破冰，重啟官員互訪和對話。

本次習近平赴舊金山出席APEC峰會，也是自2017年4月來再度訪美，當時是美國前總統川普上任初期。外界預期，中美將為「習拜會」的舉行，進一步創造合作和對話空間。

中國外交部發言人汪文斌11月1日表示，中美雙方都同意朝著實現元首會晤共同努力，並重申王毅日前訪美時表示，「通往舊金山」不會是一馬平川，不能靠「自動駕駛」，雙方要切實「重回峇里島」，把兩國元首的共識真正落到實處，排除干擾、克服障礙、增進共識、累積成果。

中國官媒人民日報發文指出，近來中美展開一系列重要高層交往，兩國關係出現一些積極跡象。中美關係健康穩定發展符合兩國根本利益，也是國際社會的共同期待。雙方要按照相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，推動關係真正穩下來、好起來。