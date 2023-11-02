金融三業今年獲利 穩創次高

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近五年金融三業獲利

金融三業前九月獲利已是去年的1.4倍以上，賺贏很多年。據金管會統計，銀行、保險、證券三業前九月累計稅前獲利近6,765億元，年增990億元、同比成長17％，已超過去年全年獲利4,789億元，也超過2020年的史上次高獲利6,753億元，最後一季若穩住獲利，就篤定創史上次高紀錄。

升息讓銀行利息收入增加，加上承作換匯匯利（SWAP）等機會財，前九月銀行稅前賺4,132億元，創歷史同期新高，年增22％，其中，本國銀行賺3,814億元，同比大增28％，若第四季獲利動能不變，預期銀行業今年稅前純益可破5,000億元，打破去年史上最高的4,321億元，連續兩年飆歷史新高。

壽險業因債券價格持續下跌、股市不穩、避險成本又高，上半年獲利低迷，下半年受惠新台幣連七月貶值，有匯兌利益支撐，前九月稅前賺1,747億元，年減幅度從上半年5成，前九月縮小到41％；產險今年承保損益明顯增加，年增1,256億元，前九月稅前獲利124億元，而去年同期因防疫險大幅虧損1,104億元。

前九月保險業稅前賺1,871億元，若年底新台幣匯率穩定，保險業今年有機會挑戰史上次高，即超越2020年的2,231億元。

台股今年至10月仍上漲逾13％，股債都有資金追捧，推升證券、期貨、投信獲利，前九月稅前大賺762億元，年增47％，且已賺贏去年全年的663億元。券商前九月賺581億元，年增56％，主要是股價上漲帶動自營與承銷利益增122億元、經紀收入也增30.5億元；投信則因基金管理資產規模上升，經理費收入增加，前九月稅前賺124億元，同比增19％；期貨則因利息上升，客戶保證金存款利息收入增加，前九月稅前賺56億元，年增38％。

歷年金融三業獲利最高是2021年的9,366億元，史上次高為2020年的6,753億元，今年前九月賺6,765億元，已超過2020年全年，只要第四季維持獲利動能，今年將篤定為史上次高獲利。