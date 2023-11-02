銀行業 年終前衝刺 財管成主力

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國內13家金控旗下銀行累計前九月獲利年增17％，今年剩最後兩個月，公股銀主管認為，由於股票基金受台股回檔影響，近期銷售較冷，銀行的主要獲利反而在財管推介債券的手續費收入，獲利較優，有望成銀行今年年終前獲利主力。

今年因台美利差大，銀行大賺換匯換利（SWAP）機會財，法人指出，明年第一季銀行SWAP獲利可能呈現雙位數年減。

公股銀主管表示，今年上半年各銀行靠SWAP賺進不少獲利，預期下半年同樣穩定進帳，今年最後兩個月，除非台美利差再出現大幅變化，否則應與預期持平。

企金方面，公股銀主管指出，由於出口才剛轉正，相關產業表現尚未明顯好轉，另外因節能減碳趨勢，石化等高排放產業表現下行，都影響企金業務。明年全球經濟局勢不穩，公股銀主管表示，公股銀向來要求「穩健」，對大環境變數必須時時做好準備，已逐步強化準備及財務結構。

在手續費收入方面，公股銀主管預期下半年應表現不錯，雖在基金方面，由於台股弱，導致交易量較上半年冷，基金不容易推，但保險、債券，在明年全球景氣不明朗，客戶看好評價高的公司債，相關財管商品賣得不錯。

法人觀察，有子銀行的13家金控累計前九月獲利年增6.1％至3,378.4億元，旗下銀行累計前九月獲利年增17％，銀行獲利成長主因為台美利差擴大，SWAP收益提升，在本業部份卻也因資金成本上升至高檔，放款成長趨緩，淨利收多持平或短暫下滑。

法人指出，今年銀行主要有SWAP收入挹注，各家財管、信用卡手收成長動能強勁，皆有雙位數成長。但市場預期，2024年第一季利率將維持高檔，資金成本墊高，淨利收恐轉為衰退。同時，2023年第一季SWAP收入基期高，雖預期台美利差仍大，但是換匯交易受市場需求影響，獲利已逐漸收斂，預期2024年第一季換匯交易收入將年減雙位數，因此對銀行2024年展望持中性看法。