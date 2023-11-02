日圓貶貶貶！7大受惠族群嗨起來 法人大點兵

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

日圓重貶的受惠族群

日銀再出手調整殖利率曲線控管（YCC）力道低於預期，加上美元及美債殖利率維持強勢，日圓兌美元貶破150心理關卡，創逾一年新低，旅遊、航空、IC通路、汽車、自行車、載板／電路板材料、觸控面板材料等七大日圓貶值受惠族群見有利可圖逆勢竄出，燦星旅、大聯大、中華等多檔歡騰。

日銀10月31日宣布允許長期殖利率在一定程度上超過1％目標，但隨後日圓不升反貶，國泰證期經理蔡明翰指出，日銀動作確實不夠積極，但美元及美債殖利率居高不下、資金持續流入歐美才是日圓重貶主因，短線非美貨幣偏弱情格局恐延續，但長線因美續升息機率低，市場對偏鷹論調也隨時可能利空出盡解讀，亞幣續貶空間將相對有限。

日圓兌美元自年初至今已大貶逾15％，法人認為，美元強勢下日圓短線恐續承壓，日圓貶值受惠股可留意，點名可望受惠的族群包括旅行業燦星旅、五福、山富等；航空股長榮航、華航；IC通路的大聯大、增你強、文曄、敦吉；汽車及自行車相關的中華、裕隆、桂盟；載板及電路板材料的台表科、南電、景碩；觸控面板材料的達邁、洋華。

全台最大旅展3日登場，日圓貶值也提高國人赴日旅遊意願，燦星旅股價昨日漲停，五福、山富、易飛網、雄獅也漲逾半根停板，主攻日本行程的山富訂單能見度達明年5月，且預估明年上半年日本市場可再成長2成；受惠油價持續回挫與旅日遊客預期增加，航空雙雄同步起漲，長榮航上漲4.38％、率先突破月線。

日圓貶值也為協助日系半導體供應商銜接亞太市場的IC通路商降低進貨成本，大聯大、增你強、文曄、敦吉均有來自日系半導體供應商產品線，加上高殖利率題材，推升上市電子通路類股指數1日上揚1.2％，連四日走高。

展望後市，群益投顧分析，日銀認為目前通膨是由成本推動，須見到需求拉動的通膨才能退出量化寬鬆政策，故預期日本在2024年前仍會堅守YCC框架，加上近期美債殖利率維持高檔，在美日利差不易大幅縮減下，日圓第四季仍將維持弱勢。