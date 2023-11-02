保險業獲利黃金交叉 緊盯台幣匯率

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

保險業今年前九月稅前獲利1,871億元，與去年前九月稅前獲利1,871億元相當，兩年獲利出現「黃金交叉」，去年第四季產險業因防疫險大賠801億元，壽險則因新台幣急升，去年第四季稅前大虧1,256億元，今年第四季保險業應可賺贏去年同期。

今年僅剩最後兩個月，去年11月新台幣急升4％，當月「吃掉」壽險獲利超過700億元，今年4月開始新台幣連七個月貶值，目前近32.5元價位，業者判斷再貶有限，加上10月台股震盪回檔，壽險獲利動能減弱，年底前緊盯新台幣匯率，避免獲利回吐。

去年壽險業前九月稅前賺2,975億元，產險業因防疫險衝擊前三季稅前大虧1,104億元，但去年10月開始，新台幣從32.2元到年底急升至30.7元，壽險獲利大回吐，全年稅前只剩1,719億元，加上產險業全年稅前鉅虧1,905億元，讓保險業去年在金融三業中獨虧達186億元。

今年產險業走出防疫險陰霾開始賺錢，壽險業亦從4月開始獲利，前九月保險業合計稅前獲利1,871億元與去年同期出現黃金交叉點，去年往下、今年第四季可望往上，但能否持續維持獲利動能，新台幣匯率將是最大關鍵。

壽險業9月因新台幣貶1.3％當月匯兌利益有116億元，10月新台幣貶幅縮小，預估10月匯兌利益將不如8、9月。台股10月回檔2％，加上債券殖利率飆高，要從股債實現資本利得機會不高，預期壽險10月獲利比8、9月低。

壽險單月獲利已連四個月維持正數，8、9月雖沒有股利收入，但新台幣兩個月皆重貶超過1％，壽險公司伺機在股市實現資本利得，8、9月各賺超過250億元，預期10月獲利低於200億元。

壽險業者觀察，市場預估美國聯準會11月應不會升息，但12月還不確定，新台幣再貶空間有限，股債市波動下，能實現資本利得不多，但只要新台幣匯率不要急升，今年獲利並不悲觀。