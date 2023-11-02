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日圓甜甜價！新台幣10萬換匯 多四張迪士尼樂園門票

圖／本報資料照片
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日圓兌美元貶破151，讓台灣哈日族心動，各銀行紛紛推出各項換匯優惠，以新台幣10萬元兌換日圓為例，第一銀行今年初日圓現鈔賣出價相對高點為0.2403元，可換41萬6,146日圓，1日下午牌告價0.2183元，可兌換45萬8,085日圓，多出近4.2萬日圓，相當四張東京迪士尼樂園門票。

公股銀行主管分析，由於日本持續維持寬鬆貨幣政策、美日利差擴大，日圓今年底前恐持續承壓。也由於近期亞幣匯率波動劇烈，建議民眾可依外匯需求目的、風險屬性等條件適時承作。

若今年、明年有規劃到日本出遊，目前價位已低，下探空間有限，民眾可視實際需求分批買進，或即將出發至日本前再兌換。

公股銀主管指出，若常去日本的民眾，建議可申辦雙幣信用卡，以雙幣信用卡刷外幣時，會直接扣繳銀行外幣帳戶，民眾可以趁匯率低點的時候分批換外幣，未來刷卡時等於鎖定低匯率，同時還有刷卡回饋。

另外，目前許多信用卡推出高額國外刷卡回饋率，有些信用卡甚至高達2.5％～3％，扣除國外刷卡手續費約1.5％，還有1％以上的現金回饋，又可延後付款，降低帶大量鈔票遺失的風險。

第一銀行即日起到年底有美元存款及日圓現鈔雙幣優匯，以線上交易，可享申購美元存款最高3.8分、日圓現鈔最高0.08分匯率減碼。

中信銀行則是在網路銀行及APP每周提供換匯優惠券，有新台幣兌換14種幣別即期匯差優惠，其中日圓最高減碼0.14分、美元最高減碼3.5分。

永豐銀行是以永豐銀ATM，由新台幣帳戶提領外幣現鈔，美元現鈔匯率減2分、港幣及人民幣現鈔匯率減0.2分、日圓現鈔匯率減0.02分優惠，無需手續費。

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