台股引日資 台ETF雙掛牌

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證交所打國際盃傳捷報

臺灣證券交易所打國際盃再下一城，董事長林修銘1日出席野村臺灣新科技50ETF（00935）上市掛牌典禮致詞時指出，為深化與日本東京證交所合作，野村投信明年中將於東證所發行該檔ETF連結型基金（Feeder Found），以吸引日本投資人投資台股。這也將成為首檔台日兩地掛牌的ETF。

野村是第一家日商投信在台發行ETF，同時也是繼大華銀及富蘭克林華美投信之後，第三家外資投信在台發行ETF。林修銘並透露，9月赴美東招商引資時，多家美商投信對在台發行主動式ETF有興趣，目前證交所與投信投顧公會正與主管機關研商未來發行主動式ETF。

林修銘表示，台股ETF發行滿20年，特別在這七年內增長快速，這七年發行檔數增長2.8倍，資產規模成長11倍，來到3.25兆元，ETF收益人數達到700萬人，各年齡層都紛紛參與。

他並強調，此次野村在台發ETF有三個特別的意義：一 、野村是日本第一大證券集團，ETF市占率高達43.5％，以外資身分加入台灣ETF市場別具意義；二、野村採用臺灣指數公司FactSet的RBICS產業分類合編科技指數，強強聯手，代表另一個意義。

三、野村預計明年中發行臺灣新科技50 ETF的連結型基金，在東京證交所掛牌，吸引日本投資機構，以野村在日本的影響力，對深化兩邊合作具有關鍵性意義，也是重要里程碑，為未來雙邊掛牌奠定重要的基礎。

至於未來是否有第四家外資投信在台發行ETF，林修銘說，9月赴美東拜會很多資產管理公司，他們對深根台灣ETF，特別是對主動式ETF有興趣，這是未來潮流，很多美系投信積極關心發展，投信投顧公會及證交所正與主管機關對話這個新商品。

野村臺灣新科技50昨日掛牌，以15.03元上漲0.87％作收，成交量為2.8萬張、成交值4.26億元。中信成長高股息（00934）也於同日掛牌，因為高息ETF，一上市就是大轟動，以15.17元上漲1.34％作收，成交量90,031張，居台股成交量第二高，成交值達13.78億元。