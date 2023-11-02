終於等到護航聲！這檔AI指標股狂殺30％ 股價要反轉了？

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台股持續面臨「萬六」大關保衛戰，與行情高度相關的AI族群10月下旬亦加速趕底，指標股回檔幅度幾乎都在雙位數、甚至重挫逾三成，「到底跌完了沒？」引起市場激烈討論。外資研究機構看AI基本面仍佳，對指標股不離不棄，期望扭轉資金調節頹勢。

由輝達自第二季中掀起的AI旋風帶領，加權指數波段高點出現在7月31日，盤中來到17,463點高位，但此後受到美國對AI出貨禁令，以及美債殖利率飆升的總體經濟疑慮影響，漲多的AI概念股反而劇烈回檔，人氣指標如英業達、緯創、建準、光寶科等，重挫幅度甚至在三成以上。

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根據統計，台股自7月31日高點以來至最低15,975點的回檔幅度8.5％，同期間AI指標股淪為重災區，除上述的緯創、英業達、建準、光寶科，還有技嘉、廣達、台達電、緯穎、台光電、鴻海、勤誠，跌幅都比大盤慘重。

且這11檔個股無一例外，自7月底以來全部遭三大法人調節，以鴻海遭賣超近29萬張最多。法人說明，考量國際局勢不穩定、美國經濟衰退風險揮之不去，不少AI股不只被外資大量賣超，最近也遇到內資籌碼鬆動干擾，是相對不利因素。

但值得留意的是，隨AI股股價猛烈回檔、幅度超越雙位數後，內外資研究機構近期開始接連出面護航指標股與人氣股。像是瑞銀證券升評高價指標股緯穎、調升廣達推測合理股價，美銀證券初評緯創「買進」，以及凱基投顧、里昂、滙豐、野村證券等在台光電財報公布後，聯袂調升股價預期，光寶科則獲野村、美銀、中信投顧等重申看多立場，顯示多頭派法人對AI指標股的青睞程度絲毫未減。

中信投顧針對光寶科指出，觀察到從年報公布到最新ETF持股揭露時間的9月底，光寶科的第一大股東、元大高股息減碼持股34％，但第五大股東國泰永續高股息則增持15％，研判因光寶科的股價修正幅度顯著，評價面較低，因此，有逢低加碼買盤，也意味高股息ETF對光寶科的賣壓可能已經達到轉折點，股價具反轉向上潛力。

緯創近期股價破底壓力未除，但外資熱情不止，摩根士丹利證券看好在強大需求帶動下，AI伺服器占緯創營收比重將從2022年的1.5％，數倍翻揚至2025年的10％。