公股銀激戰美元優利定存 利率衝到5％以上

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公股銀行11月啟動新一輪美元優利定存，紛紛祭出5％以上利率。

第一銀行限時美元優利定存，3個月最高5.6％；彰化銀行針對不同金額推出美元定存優惠，最高三個月5.618％、6個月5.628％；華南銀行亦推出不同存期，最高年息5.5％的美元優利定存方案。

此波公股銀美元優利定存，主要就是鎖定「大戶」，尤其是企業主。

以一銀專案來看，主要針對外匯存款新戶，並加深既有客戶關係往來，但起存金額較高，個人戶最低起存額為10萬美元，非個人戶為20萬美元。

彰銀的美元優利活動，要拿到5％以上利率，至少要存1萬美元，另外，若要拿到最高利率，就是三個月5.618％、6個月5.628％，需單筆50萬美元以上，資金10萬美元以上，則是最高三個月5.398％、6個月5.418％。

華銀也鎖定大戶，1個月利率5.5％，起存額50萬美元。3個月利率5.35％，起存額10萬美元。6個月利率5.3％，起存額5萬美元。9個月利率5.20％，起存額2萬美元。

公股銀主管指出，近期投資市場及地緣風險動盪，避險情緒增溫，且美元處於高利率，擁有相對優勢的資產保護力，成許多高資產客戶資產配置的最要一環，但銀行建議客戶還是可採分批進場，降低匯率風險。

民營銀行則是因應民眾出國換匯需求，如永豐銀行推出換匯優利定存專案。永豐客戶透過指定入口交易或臨櫃承作，則美元、日圓、歐元、澳幣、人民幣等五大外幣7天期定存年率11％、1個月期定存最高年率6％，最低百元即可開單。

中信銀推出限時換匯轉外幣定存，最低原幣1,000元即可承作，1萬美元以上，14天期年利率最高6％，若是1,000元～1萬美元，14天期最高5.5％。