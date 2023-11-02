挺AI ODM 瑞銀喊買廣達

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AI ODM指標股1日出現止穩跡象，人氣指標股緯創日前獲美銀證券初評喊買送暖後，另一領頭羊廣達最近也迎目標價升級，瑞銀證券將推測合理股價由200元一口氣升上280元，加上摩根士丹利證券先前調高廣達股價預期，外資看廣達後市變得更為樂觀。

儘管AI ODM族群近一季股價震盪拉回，卻澆不熄外資圈熱情，高盛、瑞銀、摩根士丹利證券等均維持緯創正向投資評等，合理股價上看145元外，這股熱潮現在也轉向廣達，摩根士丹利日前才調高股價預期到280元，瑞銀有志一同，也將股價預期升到280元，進逼高盛的282元、美銀的305元。

高盛提出廣達三大利多，看好明、後年獲利將大幅增長：一、受惠消費型PC重新拉貨與商務PC迎Win 11升級潮，整體PC市場2024年將復甦。二、廣達雲端服務供應商（CSP）客戶對AI伺服器需求成長。三、一般目的伺服器需求也回溫。

瑞銀證券台灣硬體科技研究部主管陳星嘉盛讚，廣達是ODM轉型最成功例子之一，預料其伺服器加上車用所占營業利益比重，將從2021年的低於五成，至2027年跳高到八成以上，並大舉調升廣達2023～2025年每股稅後純益（EPS）估計值，強調廣達將是新運算時代主要受惠者。

美系外資對廣達獲利前景更為樂觀，預料2023～2025年EPS呈連年增長，2023年EPS年增25％、為9.42元，2024年暴增5成、至14.14元，2025年繼續大幅增長到17.6元。

瑞銀估計，廣達2023～2027年伺服器與車用營收的年複合成長率分別高達30％與48％。廣達擁有美系四大CSP業者作為其AI伺服器客戶，第四季起擴張在微軟生成式AI伺服器的市占率；至於ADAS網域控制器方面，除特斯拉為關鍵客戶，廣達也新增美系、歐系與日系一線汽車品牌大廠客戶。