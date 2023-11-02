跨過損平 電動車納入台達第四大範疇

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台達今年腳踩AI及電動車（EV）雙風火輪，營運續看漲，繼第三季營收1,077.95億元創下歷史新高後，台達董事長海英俊表示，第四季表現應會和第三季差不多，展望明年，各方面都會比今年好一些。

台達電動車業務發威，1日於法說會上宣布，自2024年元月起，規劃將電動車（EV）事業獨立出來納入交通事業範疇，亦是繼電源零組件、基礎設施及自動化後的第四個事業範疇。

海英俊表示，今年在特斯拉降價、全美汽車工人聯合會（UAW）罷工和升息等利空干擾，致電動車年營收成長率由原先預估的倍增，略下修至八成，惟估明年仍有四至五成的成長空間，有望首度突破20億美元大關。

針對AI伺服器電源的表現，海英俊指出，傳統伺服器有放緩，但AI成長仍然很快，「因為每個客人都很急，怕在這場軍備競賽中，軍火比不過對方」，可以預見AI的需求確實很大，並強調，台達未來仍會將AI當成成長的引擎，「不論是加產線或是加人，都不會吝嗇」。

消費電子方面，海英俊認為，目前看起來回溫並不明顯，至少在零組件部分，今年沒有太大的改變，不過，若明年庫存可以消化掉，表現應會比今年好。

除了AI外，EV也是台達的發展重心，看好EV今年將大爆發的台達，原本預估今年將出現倍數成長，不料近期卻遇逆風，致下修年增率預期至八成，估全年營收貢獻僅達14至15億美元。

雖然EV遇逆風，但海英俊對EV未來成長依然深具信心，展望明年，仍預估EV會有四至五成的成長動能。海英俊表示，電動車目前確實是碰到了一些利空，然從各國都相繼訂出燃油車汰換的時程看來，EV成長的大趨勢不會因利空而改變。

至於目前電動車之所以沒有賣的那麼好，原因主要來自於電動車價格比較貴，尤其是電池前一陣子漲很凶，然近來電池價格已經回落，另豐田研發的固態電池也帶來了新希望，預期只要價格來到甜蜜點，電動車成長力道就會轉強。

另一個值得慶幸的是，台達EV今年已正式跨過損平點，海英俊表示，以前EV不賺錢，是因為未達到規模經濟，但只要營收超出10億美元，就會出現獲利。 法人預估，台達今年起EV就將正式進入獲利年，或許是因為這個緣故，台達決議自明年元月起將電動車獨立出來成為交通範疇（Mobility），與既有的電源及零組件、自動化、基礎設施，並列為新四大事業範疇。