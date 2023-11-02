台達十廠全發 研發中心拚全球開花

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繼今年前三季資本支出達到212億元後，台達董事長海英俊估明年資本支出仍將突破200億元大關，惟今年將重心放在建廠上，形成十廠全發的盛況，未來也會同步把重點移往研發，催生研發中心在全球遍地開花。

台達第二季法說會時，海英俊慨言今、明兩年將是歷年來擴廠計畫最多的一段時期，果不其然，最新揭露的前三季資本支出212億元，已逼近去年全年的資本支出218億元。

十廠全發的台達擴廠快馬加鞭，台達執行長鄭平透露，泰國新廠日前已告完成，現正在架線中，未來還規畫在泰國另一個工業區興建二個新廠，初估目前泰國和印度產能占比已達到三成。

至於今年景氣下行的中國，台達也在持續加碼投資中，鄭平指出，中國好幾個生產據點都有新廠房在擴建中，包括吳江、郴州、蕪湖，其中比較大的投資在重慶，隨著新廠持續開出，目前中國在台達產能占比仍高居55％。

鄭平指出，中國市場主要以外銷為主，內銷占比不大，僅逾一成，因中美貿易戰的關係，銷美的訂單現已全數移出，不過其他國家的訂單目前仍留在中國製造，未來中國仍會是台達很重要的製造基地，產能占比仍將維持在五成以上。

台達持續擴大中國投資，原因除了看好中國製造外，鄭平表示，「中國是人才很大的POOL」也是賣點之一。

隨著新廠在全球相繼落地，海英俊進一步就台達未來的多角化布局做說明，海英俊表示，以前多角化布局都著重在製造上，後來發現用當地人才做研發也很重要，從而將在全球廣設研發中心，也列為未來發展重點。

海英俊透露，不只泰國、印度的研發中心現已蓋好，美研發中心未來也要加強，另歐洲也會強化當地的研發。

此外，台達中國的研發布局也在同步進行中，鄭平表示，去年在杭州買了二層樓，就是用來設置研發中心，另今年在武漢設立的研發中心已在裝潢中，預期今年底應該就有機會搬進去。