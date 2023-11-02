三立入股中嘉 NCC陳耀祥證實

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NCC對歷次有線電視系統台股權收購案設下的附款限制

NCC主委陳耀祥1日在立法院列席報告時證實，據初步資料，三立電視台確實入股中嘉有線電視系統台並持股27％，成為中嘉上層股東。

立委陳椒華9月揭露三立集團透過人頭代持股份、未申報轉讓移轉股權方式，間接控制中嘉有線電視系統台的股權之後，立法院交通委員會1日上午邀請陳耀祥列席報告業務。

陳耀祥針對立委邱顯智質詢三立電視台究竟有沒有入股中嘉，回應「根據初步掌握的調查資料是有的」。陳耀祥表示，若三立電視在中嘉持有股權一事屬實，確實有一定嚴重性，但是否撤照，要等調查結果才能回應，初步可能要求三立「限期改正」，不能改正再討論要不要撤照。陳耀祥承諾一個月內提出報告說明此案調查情形。

NCC於1日下午例行記者會上針對媒體詢問，副主委兼發言人翁柏宗表示，依程序，待資料完備後，將要求中嘉當初交易案受讓人泓順公司、以及這次經由經濟部調查發現確實已移轉股權的榮盛投資公司代表到會陳述意見，NCC強調，目前還在調查程序。

至於是否違法？翁柏宗表示，委員會要先聽取中嘉大股東陳述意見後再做決定，但從NCC當初對中嘉交易案的附款要求「非經本會核准，參與投資受讓人事業之關係企業或自然人股東，不得直接或間接經營或控制新聞頻道」，現階段看起來確實是「疑似違法」。

NCC於2018年12月底以21項附負擔加上買方及利害關係人的承諾，合計以35個條款有條件核准中嘉交易案，以泓順投資為買方主體公司，主要投資股東包括達勝財務顧問公司董事長郭冠群、宏泰企業機構執行常務董事暨宏泰建設總經理林鴻南、美妝電商小三美日共同創辦人許書林、科學城物流董事長陳榮泉、以及有「夜店教父」之稱的呂榮吉所組成的100％本土企業投資團隊共同出資515億元，收購中嘉100％股權。

目前中嘉多位大股東的持股均被查出已0持股、並已移轉至三立電視台大股東所持有，陳耀祥證實三立電視台確實持有中嘉27％股權，意即三立電視台成為中嘉大股東後，造成「直接或間接經營或控制新聞頻道」事實。