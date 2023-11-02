NCC輕放三立入股中嘉 恐放任媒體壟斷踩紅線

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NCC當初核准中嘉交易案，附款要求中嘉大股東「非經NCC核准，參與投資受讓人事業之關係企業或自然人股東，不得直接或間接經營或控制新聞頻道」，三立電視台大股東成為中嘉大股東，將涉媒體垂直壟斷事實，NCC應比照過去對旺中收購中嘉股權及大富媒體收購凱擘股權所設下的限制，要求已成為中嘉大股東的三立電視台大股東，放棄經營新聞台。

NCC主任陳耀祥針對三立入股中嘉案，初步只要求中嘉「限期改正」，此舉，被批放任媒體壟斷踩紅線。據立委揭露，中嘉案不只涉及三立大股東持有中嘉27％股權，萬海大股東亦持有中嘉持股，NCC主委陳耀祥證實、正在調查中。萬海少東陳致遠是鏡電視新聞台的大股東之一，根據NCC日前公布鏡電視的八大股東，代表萬海少東陳致遠的翰林育成公司持有鏡電視15％，萬海集團是否參與中嘉案？恐亦涉及是否踩到NCC附加條款紅線之虞。

當初旺中寬頻擬收購中嘉時，NCC以「附附款的行政處分」設下三項停止條件，要求必須與中天新聞台完全切割、中視綜合台必須成立獨立編審制度等，「阻止」旺中收購中嘉，迫使旺中最後放棄中嘉收購案。同樣，NCC通過大富媒體收購凱擘有線電視系統台時，亦要求富邦蔡家家族不准投資新聞台、財經台。

若NCC對於三立投資中嘉「輕輕放下」，形同NCC長久以來防堵媒體垂直壟斷出現嚴重「破口」，放任媒體壟斷踩紅線。