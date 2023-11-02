技嘉AI伺服器旺到明年 千億年營收可望提前達陣

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

技嘉1日舉行法說會，總經理李宜泰對於下半年營運展望及AI伺服器業務皆釋出樂觀看法，預估全年度營收續拚千億元目標可望提前達陣外，隨著AI伺服器出貨轉順、客戶需求增溫，明年包括英特爾（Intel）、超微（AMD）及輝達（NVIDIA）皆將有新平台推出，皆將成為其伺服器業務主要成長動能。

受到GPU缺料影響，李宜泰指出，目前AI伺服器市況持續供不應求，不過隨料況供應好轉，加上產能放量，挹注技嘉第三季營收有亮眼表現，預期第四季也將繼續維持成長動能。

對於AI伺服器發展前景，李宜泰認為，在主要晶片供應大廠如Intel、AMD及NVIDIA，與CSP（雲端服務提供商）皆積極投入AI晶片發展下，需求及詢度度都很高，尤其明年三大晶片廠也都有新品推出，有利技嘉爭取更多客戶外，手上也有許多正與其它客戶洽談中的新專案，都為明年帶來成長動能。

由於技嘉AI伺服器以整機或整機櫃的方式出貨，以單一台輝達之H100系列高階AI伺服器價格可達一般伺服器的10～15倍來看，對其整體營收挹注力道很大，亦對毛利總額有所提升。不過也因系統產品出貨增加，毛利率會有微幅下降。

面對美國擴大高階晶片之出口管制，李宜泰直言，技嘉AI伺服器主要出往歐美市場，在中國幾乎沒有出貨，至於若有出貨往部分中東地區和越南，也將配合申請核准許可，目前看來對技嘉影響不大。

另一方面，針對採用AMD MI300系列平台的AI伺服器新品，技嘉已送至客戶端進行測試，預計明年第一季出貨。而採用NVIDIA L40S架構的產品，客戶端詢問度亦高，訂單需求也持續增溫中。

多方利多加持下，李宜泰上修全年伺服器業務將有高雙位數增長，甚至有可能以三位數、即翻倍力道成長，就看第四季出貨動能而定。

此外，技嘉旗下消費性的主機板與顯示卡業務下半年已見回溫，尤毛利率貢獻度高的顯卡業務，第三季下旬需求轉趨暢旺、第四季進入旺季備貨期更明顯增溫，加上新世代轉換已完成，主力產品如NVIDIA RTX 4060／4070 Ti，和AMD RX 7000系列主力新品等價格多已符合消費市場期待值，預期不僅ASP（產品平均售價）將提升，全年度主板出貨並可望達標、營收增幅並大於出貨增幅，明年板卡業務將回歸正常成長走勢，營收再向上揚升。