上季營收獲利優預期 超微AI晶片 喊賣破20億美元

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

超微（AMD）上季（7至9月）營收、獲利優於預期，但本季財測不如預期，超微1日早盤股價大幅反彈逾4％，表現強勁。儘管如此，超微依舊看好AI需求帶動晶片銷售，預期旗下AI晶片營收在明年突破20億美元。

超微31日盤後公布上季營收58億美元，較去年同期成長4％，優於華爾街預期的57億美元。上季淨利2.99億美元與去年同期的6,600萬美元相比足足增加3.5倍，經調整後EPS在上季達到0.70美元，也優於華爾街預期的0.68美元。

超微財務長Jean Hu預期本季資料中心及PC晶片業績都將締造強勁成長，但難以彌補電玩晶片及其他部門營收下滑，估計本季總營收較去年同期成長9％至61億美元，不及華爾街預期的63.7億美元。

全球半導體業歷經疫情期間需求爆量後，去年因大環境不景氣導致庫存堆積、晶片價格暴跌，所幸今年以來AI趨勢造就新一波高階GPU晶片需求，造福輝達（NVIDIA）及超微等一票晶片大廠。超微稍早表示新一代AI晶片MI300A及MI300X將順利在本季擴大產量。

超微執行長蘇姿丰表示：「我們預期（AI晶片所屬的）資料中心晶片部門營收在本季達到4億美元，且明年全年部門營收可望突破20億美元。」該部門營收在上季達到16億美元，與去年同期持平。該部門除了銷售能執行AI運算的高階GPU晶片之外，還銷售伺服器CPU晶片。

超微為了搶攻AI商機，近來接連收購AI新創業者並強化AI軟體實力。蘇姿丰表示：「我們將在資料中心晶片市場取得領導地位。」

超微旗下銷售PC處理器晶片的部門營收在上季年增42％至15億美元，但嵌入式晶片部門營收在上季年減5％至12億美元，主因是網路通訊市場走下坡。超微電玩晶片部門營收也在上季年減8％至15億美元，原因是半客製化晶片業績下滑。