陶朱隱園 獲LEED白金級認證

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「No ESG, No Business」、「No ESG, No Money」全球氣候變遷已超越企業獲利，躍居最迫切且需要投資人關注的ESG議題。與此同時，全台不但進入搶碳作戰模式，更快速掀起綠色建築風潮；USGBC（U.S. Green Building Council）北亞區副總裁王婧表示，台灣取得LEED國際認證件數在最近4年就激增7成，累計已達282件，其中住宅類白金級僅「陶朱隱園」1件，隨著永續意識抬頭、綠色金融崛起，不論新舊建築，綠色減碳勢必成為標配。

王婧表示，台灣不少知名指標建築、企業總部或廠辦，也都積極取得LEED，從2006年台積電台南廠率先取得台灣第一件LEED認證，至2019年疫情前，台灣取得LEED認證有162件；但近幾年全球掀起ESG風潮，2023年新增達39件，創歷年最高紀錄，短短四年內就大增70％，累計已達282件；其中白金級僅34件。由於土地成本昂貴、造價攀升，一般房地產開發商鮮少願意投注成本在打造永續綠建築上，因此住宅類建築較難獲得白金級認證。在台灣，歷年來取得LEED住宅只有4件，尤其白金級僅有「陶朱隱園」榮獲殊榮，是全台第一、也是唯一獲得LEED白金級認證的住宅大樓。

以往台灣綠建築較多的是台達電、台積電等科技及工業相關企業，及台北101、台北南山廣場等商辦大樓；現在，多了住宅類指標案「陶朱隱園」。

王婧也分享綠建築助攻企業發展、建立永續競爭力的四大效益，包括：應對氣候變化所帶來的實體風險及轉型風險；能幫助企業減碳，達到碳中和目標；以綠色、健康、韌性的經營空間，回應崛起的Z世代作為消費者或員工對公司的期待；協助供應鏈可持續性，以符合投資者及監管機構對企業ESG績效的要求不斷提升與細化。

LEED為美國共通性與市場導向式之綠建築評估準則，用以鼓勵永續性建築的發展與實踐，目前亦為國際間使用最廣泛之綠建築評估認證系統。

每三年一屆的評比，根據六項指標評分後，由第三方機構獨立認證，分為合格認證級、銀級、金級、白金級四等級，需調查為期12個月的實際用水用電量、空氣品質及廢棄物回收量等數值做為評分依據，提交後由美國官方單位審查，收到通知並進行資料修正及回覆評審問題，最終才能取得認證。

至於評估指標，主要分七大項，包括：整合資源、選址和交通、永續場址、節能增效、能源和大氣、材料和資源、室內環境品質，總分為110分。

評估分數必須達40分才能取得LEED認證，50分為銀級、60分為金級、80分則為白金級，要達到LEED白金級的難度、門檻很高，陶朱隱園取得白金及綠建築更顯難能可貴。