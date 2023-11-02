致力節能減碳 杜日生讚：「極贊欲何詞！」

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台北市信義計畫區國際級地標「陶朱隱園」首開台灣住宅先河，取得LEED白金級國際認證，USGBC（U.S. Green Building Council）北亞區董事總經理杜日生日前親臨「陶朱隱園」，正式授證予威京總部集團主席特別助理沈輝庭時表示，「陶朱隱園」是目前亞洲極少數採用LEED評鑑標準取得白金級認證的住宅項目，創下全台第一、也是唯一的紀錄，顯示出對節能減碳、綠能環保的用心。「極贊欲何詞！」是他踏進陶朱隱園最大的感受。

杜日生表示，相較於辦公樓、商場等商業空間，在亞洲住宅使用LEED認證標準打造綠色住宅大樓並不多，但被關注程度愈來愈高，低碳、綠色、宜居已成為住宅開發商打造品牌、並滿足消費者需求的差異化標籤。「陶朱隱園」打造經典的綠建築，是難得的LEED白金級典範。

杜日生也呼籲全球工商界前瞻且有能力、有公益精神的菁英人士，應親身體驗並支持像「陶朱隱園」這樣具永續精神的節能吸碳藝術建築，運用自身影響力，從居家生活開始，實踐減緩氣候變遷的理念。

沈輝庭表示，「陶朱隱園」相當願意投資在綠建築相關規劃，更持續優化節能效益，例如完工後又耗資逾千萬設置超量雨水回收設備，雨水回收高達500噸，有效利用回收水資源做庭園植栽澆灌；同時耗時3年多打造2,000多坪的生態庭園，並開鑿蜿蜒小溪，小溪內分段做成可以讓小朋友抓小魚、小蝦、泥鰍跟摸蛤仔的野趣空間。

沈輝庭表示，除公共區域全棟選用高效能的節能燈具、空調設備外，還裝設930平方公尺太陽能板、6台風力發電機。由於建築外觀採用大片LOW-E中空玻璃，不僅可提高自然採光效果，也能有效阻絕高熱。

杜日生表示，威京總部集團延伸「陶朱隱園」在大面積綠化、再生能源利用、水資源循環使用及生態景觀等環境友善元素，並納入節能設備與智慧系統，充分應用在商辦、廠辦及其他住宅等開發案上，如「京華廣場頂級商辦園區」、「中工雲宇宙AI智慧園區」，預計取得LEED白金級認證外，也將透過落實具體減碳規畫，配合客戶實現ESG淨零目標。

另外，「陶朱隱園」的生態庭園挾生態庭園生物多樣化的獨特規畫，也將獨立申請台灣罕見的SITES（The Sustainable Sites Initiative）可持續性場域國際認證，充份實踐對環境永續的決心。