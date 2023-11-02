10月車市 國產車扳回一城

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10月各車商銷售統計

今年車市規模47萬輛穩了！隨各品牌新車齊發，推升10月新車領牌總數衝上4.05萬輛，年增10.7％、月增9.3％，為近四年同期高。其中，國產車在多款重量級新車上市帶動下，扳回一城，10月占比躍增至56.6％。

今年前十月台灣新車總登錄39.03萬輛、年增12.1％，創近18年同期新高。展望11月，儘管國際局勢動盪，不過各大品牌擴大促銷刺激買氣下，業者看好11月新車領牌數將可達4.1萬輛，全年總市場將穩穩站上47萬輛，創18年來新高。

觀察10月新車市場概況，由於國產品牌多輛重量級新車齊發，10月各品牌展間賞車民眾皆較9月明顯增加，包括重量級新車Yaris Cross、ZS、CR-V及X-trail等車款買氣皆相當熱絡，亦推升各所屬品牌銷量明顯大增。10月國產車也因此扳回一成，單月占比擴增至56.6％，為今年最高，扭轉先前持續遭進口車大量到港交車所壓制的頹勢。

車業龍頭和泰車旗下雙品牌TOYOTA及LEXUS合計領牌1.33萬輛，年增8.1％，市占32.8％，TOYOTA Corolla Cross單月領牌3,078輛續稱霸全車種銷售冠軍，剛上市的Yaris Cross單月領牌也達1,424輛，順利承接之前Yaris的潛在客戶，進口休旅車RAV4第四季開始增量供應，單月領牌也回升至1,645輛，續居進口車銷售第一。

值得注意的是，中華MG新車ZS衝上國產小休旅銷量第二，挹注品牌10月領牌一舉衝上1,787輛，改寫單月領牌新高，MG更躋身第八大汽車品牌。MG前十月領牌也正式突破萬輛大關。

中華車旗下三菱、CMC、MG等三品牌10月合計新車領牌5,167輛、年增46％，市占率擴大至12.7％。

其他如台灣本田（HONDA）、三陽現代（HYUNDAI）、裕日車等車廠，同樣都在新車效益挹注下，單月領牌較去年同期呈現雙位數成長，三陽現代單月領牌站上2,000輛，年增幅更高達55.8％，成長幅度僅次於MG。