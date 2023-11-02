汽車強強滾 眾多品牌業績新高

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今年國內車市超夯，多個品牌都設下今年業績衝高的目標，現代（HYUNDAI）、SKODA、保時捷（PORSCHE）等品牌前十月領牌已超越去年全年，提前改寫年度銷售新高紀錄。

現代汽車總代理三陽，旗下南陽實業年初設定全年新車銷售目標1.73萬輛，歷經二度上修至2.2萬輛，前十月領牌數已達1.9萬輛、年增53.6％，進度大幅超前，更已超越去年全年實績。

南陽表示，目前旗下包括車仍供不應求，以TUCSON L油電車款為例，手上還有高達4,500張待交車訂單，等車時間仍須約5個；CUSTIN車款每月領牌穩定維持500～600輛，目前待交車時間也要三個月。

SKODA今年前十月新車領牌達到7,961輛、年增54％，一舉超越2020年創下的7,200輛年度的銷售紀錄，今年的業績篤定創新高。

Skoda Taiwn表示，疫情趨緩後，原廠供應亦轉趨穩定，全車系今年領牌表現皆有成長，每個月平均交車水位達800輛。

另如保時捷前十月領牌衝破5,000輛達5,090輛，同樣改寫年度銷售新高紀錄；隨著Cayenne新車上市熱銷，年底前無論銷量或領牌都將續增。

儘管年底前預料仍還有一波銷售高潮，但面對全球經濟環境不穩，再加上今年的疫後遞延交車紅利不再，多數車廠預料明年整體車市仍將較今年衰退。