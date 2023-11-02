四機車品牌 銷量全衝天

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機車銷售市場火熱，在領導廠光陽開啟價格戰，引發各廠牌跟進下，國內機車銷量繼9月突破9萬輛高峰後，10月雖已進入開學購車季尾聲，但單月領牌仍達8.16萬輛，較去年同期大增28.26％，包括三陽、光陽、台灣山葉及Gogoro單月領牌皆優於去年同期。

累計今年前十月國內機車新領牌總數已達到68.83萬輛、年增15.17％，業者看好，全年機車市場規模應可順利站上80萬輛大關。

觀察10月領牌概況，三陽仍以3.17萬輛、市占率38.8％，連續18個月奪冠，不過光陽緊追在後，以2.79萬輛、市占率34.3％居次，電動機車廠Gogoro則在產能逐步跟上銷量後，10月領牌回到5,919輛、年增3.23％，創今年單月最高。

市場龍頭三陽分析，10月開月購車季進入尾聲，通常銷量會較9月減少，不過今年在擴大促銷挹注下，各主要廠牌10月銷售表現皆優於去年同期。三陽主力車款，包括JET車系、CLBCU蜂鳥、DRGBT與MMBCU皆維持熱銷，其中「國民神車」－迪爵車系更是連續兩個月領牌超過1.2萬輛。

三陽指出，因應環保署汰舊換新補助2,000元將於今年底截止收件，品牌也於11月開始擴大優惠，全車系汰舊換新加碼3,000元，預料將會推升年底前買氣不墜。