從大數據到小細節 AI是跨境電商的未來

文／朱訓麒■元智大學管理學院行銷學群助理教授

人工智慧（AI）技術的發展，正在深刻改變和顛覆全球商業運作模式，其影響力之深遠，絕非一般的技術創新可比。在眾多領域中，電子商務尤其是跨境電商的變革最為直接而顯著。從語言翻譯，大數據分析到精準廣告，再到倉儲管理和供應鏈優化，AI在流程的各個環節發揮著愈來愈重要的作用，極大地降低了人力成本，提升了運營效率。對於擅長研發與製造的台灣，AI提供了一個強大的優勢，使得企業能更專注於產品。

■克服語言障礙、

實現精準行銷

首先，過去最大的障礙─語言問題，現在已經不再是一個大問題。多語言處理能力讓AI工具能夠實現自動翻譯，使得閱讀文字、客服和產品描述成為無國界的活動。即使在涉及高度專業和複雜的語境中，像ChatGPT這樣的語言模型也能夠準確地理解和生成文字，大大降低了文化和語言帶來的障礙。AI驅動的機器翻譯技術已經能夠實現商品訊息及其他內容的快速多語種轉換，對接全球亞馬遜等網站。過去需要投入大量人力與資金翻譯不同語言的商品描述等內容，如今可輕鬆完成。

在客戶開發與滿足方面，AI演算法可以整合解析海量用戶數據，從中準確識別目標消費群體的特徵，實現精準的個性化行銷。以往完全依靠人工分析很難真正挖掘到消費者的訴求，現在AI能夠從大數據中找出他們的喜好、購買習慣等模式，實現精確推薦，大幅提升電商平台的商品轉化率。另外，在創意與廣告方面，AI能協助寫文案，做企劃，創作腳本拍影片，做圖等，能夠快速且大量的製作可用的素材。AI不僅能自動生成吸引人的廣告內容，還能即時分析廣告的表現，以便進行實時調整。這樣的自動化過程大大提高了廣告活動的效果和ROAS。此外，自動化管理系統也使得企業能夠更容易地管理多個跨境銷售平台。從上下架產品到回答客戶問題，一切都可以自動化，讓企業能夠更專注於他們真正擅長的事情。

■優化庫存規模、

改善客服品質

在供應鏈和倉儲管理方面， AI可以根據過往銷量數據預測商品需求，優化庫存規模，減少資金占用。同時，它還可以分析歷史物流數據，結合實時路況等大數據，預測最優的貨運路線，實現供應鏈和配送的動態優化，降低企業的綜合物流成本。

最後，在客服方面，AI聊天機器人已經可以處理大部分的常規問題，大大減輕了人工客服的工作負擔。客服只需集中精力處理更為複雜的問題，客服效率和服務質量因此得以大幅提升。

AI為跨境電商注入了強勁的發展動力，幫助其突破過去受限於人力資源的瓶頸，實現了低成本而高效率的全球化商業運作。

這給傳統商業模式帶來了巨大衝擊，迫使許多企業加速進行轉型升級。當然，AI的掌握是需要經過學習和努力的，未來的競爭將更加激烈，只有能夠運用AI的企業和個人才能在市場中獲得優勢。

有了這麼多各式各樣的AI工具，包括但不限於ChatGPT、Google Bard、微軟Bing，以及新近熱門的Claude，選擇變得多樣但也更需要精確的判斷，可搭配使用以相互糾錯與補強。這些工具除了文本生成，還包括了其他各類型的AI，如數據分析、影像生成等。選擇正確的工具和合適的應用場景將決定企業能否在AI的賽道上領先。

本文必須強調，進入AI時代，無論是企業還是個人，都必須主動學習新技術以保持競爭力。筆者在學校也強烈鼓勵學生不僅要學會使用這些工具，更要能夠質疑和創新，與AI對話並能夠指出不足處，輸入人類關鍵思考以補強，這是未來競爭力的關鍵。總結來說，AI不僅是一個工具，它更是一個改變遊戲規則的力量。企業和個人必須認識到AI的重要性，並積極投資於學習和應用，以便能在這個日新月異的世界中立足。