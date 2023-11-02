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文／謝璧蓮■黑龍管理顧問股份有限公司（BDMC）董事長

茶不但是解渴飲品也蘊藏著文化意涵，全球茶界的三個起源，除了聞名遐邇的中國大陸雲南普洱茶、印度阿薩姆（Assam）紅茶，還有就是大家可能比較不熟悉的越南安沛省天泉古樹茶。雖然越南咖啡產銷量在全球名列前茅，聲名遠遠超越了茶葉，其實越南喝茶的習慣源遠流長，伴隨人民走過戰爭，也成為記憶的一部分。

綜合茶樹品種、產品類型、地理環境、商業性質來分類，越南茶基本上可分為內需的平地茶、古樹茶、薰香茶及外銷茶。屬平地茶中的太原茶有鹽份風味清香獨特回甘度強，因此太原茶在越南社會占有重要地位，但太原茶以種子繁殖，製程繁複故產量趨減，後來越南平地茶內需市場則以綠茶最為普遍。

■飲茶歷史悠久、口味日趨多元

越南古樹茶生長於北部的少數民族山區，茶葉內質豐富蘊含能量元素且無農藥，製茶方式具有民族特色。代表性的是安沛省天泉山區的高大茶樹，當地也就是全球茶文化起源地之一，至少有數百年的古茶樹從喜瑪拉雅山一直延伸到越南。當地居民早起後先泡一壺茶，工作或早餐前後都會喝，客人來也有以茶待客的傳統。隨著越南經濟成長，製茶愈來愈講究，各式越南精品茶、名貴茶相繼上市，而古樹茶能嚐出產地風土特性，與中國大紅袍等級相當，被稱為越南國寶茶。

薰香茶以平地茶綠茶、紅茶或古樹茶為基底，交互搭配蓮花、茉莉花、梔子花、柚子花、檸檬葉、薄荷葉等，還有製成白玉茶、蜂蜜茶、龍眼茶、人蔘茶等等。含有特殊風味的蓮花茶具有蓮花香氣，尤其是開花時節限定的新鮮蓮花茶，茶味清新淡雅柔和且醒腦。因為被摘採下的蓮花花苞過了當天就會萎縮變得暗淡苦澀，因此製茶過程要把握保鮮期，難度頗高。

而西湖蓮花茶則是河內人的獨特文化，西湖蓮花茶被評為歷史悠久的第一名茶。此外夏季來到越南中部順化觀賞湖中綻放的蓮花，不但特別吸睛更為國內外愛茶人士所追捧。傳說中的蓮花茶過去只有皇帝才能喝到，所以彌足珍貴，雖然越南沒有法定上的國花，不過由於蓮花在越南文化已經根深蒂固，因此常會聽到越南人說他們的國花是蓮花。

而過去30年多年，越南人徹底愛上了檸檬茶，應是氣候因素可更快速解渴解膩。現在越南年輕人很熱衷台灣的珍珠奶茶，越南當地的茶文化也在慢慢多元化。

外銷茶指的是專門生產以供外銷國際市場，越南早在法國殖民時期就開始外銷茶葉。越南改革開放後吸引外商投資，台商於1989年後陸續來到，當時越南政府鼓勵台商種茶，所以台商開始種植茶葉製作烏龍茶，然後外銷回台灣市場，台商也引入製茶技術促進越南對製茶發展的重視。

■茶道博大精深，就怕茶質被污名化

越南的茶道還要重視好水與茶友，水要用自然泉水，過去最講究的是能用蓮葉上的晨露烹茶，而最好是能與知音一起品茶話家常，共渡忙碌中難得的休閒時刻。最佳喝茶的時間在清晨4～5點的陰陽交會時刻，是有益身心健康的養生之道，且品茶環境也要在富有禪意而寧靜的高雅之處，越南飲茶文化平凡樸實中更顯得博大精深。

據日前媒體報導，有茶行販售台灣「頭等獎」的凍頂烏龍茶中以越南劣質茶混充案件，經警方實際購買茶葉深入調查，有產地標註在南投送檢驗結果確認混入境外茶葉，業者進口越南茶成本大幅降低再烘焙後以高價賣出，且案件持續發生不止一樁。有關媒體報導業者購入越南「劣質茶」，其實正確是因越南茶的品質好而在成本效益的考量下，業者才會進口越南茶，但以訛傳訛的結果卻對越南茶產生很大誤解。