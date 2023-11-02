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算術很重要，日前國民黨團指出蔡政府的新南向政策失敗，經濟部隨後以統計回應，經濟部這麼說：「從2016年推動新南向政策開始，對新南向國家出口金額，從2016年的592億美元，成長到2022年的969億美元，成長了377億美元，高達63％的成長率，換算新台幣約1.13兆元，這樣的成長幅度，卻被用徹底失敗來形容，明顯與實況不符…」

讀了這段文字，我們可能會被說服，心裡想近六年（2016～2022）對南向國家出口成長63％，很不錯呀。然而，與總出口及個別國家比一下，經濟部這段文字的說服力馬上就破功，因為同期間，台灣對全球總出口成長71％、對大陸及香港出口成長66％、對日本成長72％、對荷蘭成長98％，對美國也成長125％，這些數字都超過對南向國家的出口成長。

事實上，半個世紀以來，只要全球沒有發生經濟危機，出口向來是遞增的數列，無需政府著力，隨著自由貿易，外貿自然會擴張。長期以來，政府出口拓銷方案能帶動多大的出口動能？始終很難釐清，我們不能否認早年出口拓銷方案的提振效果，然而，我們也得承認，有時景氣循環的作用會比拓銷更有威力一些，因為自由貿易、市場經濟的力量遠超過政府的力量。

因此，官方在運用數據證明政策有效性時，要周延一點，否則適得其反，像這次原本要以出口成長說服大家，結果左比、右比，竟比總出口成長還來得低，也不如對主要國家的出口成長，這樣如何說服國人南向政策取得了什麼讓人嘆服的成就？

當然，政策的有效性未必要以數字呈現，因為數字在表達事實這件事上，有其極限，且虛實難辨，況且許多時候政策的執行，其效果需待數年才會出現，天底下少有立竿見影的政策。日後，若一定要用數字來證明政策的有效性，就得嚴謹一點，以數字穿鑿附會，吹噓政績，尤不可為。那些習慣摭取有利的數字陳述，而不經驗證者，遲早會陷入數字的網羅，對政府施政非僅無益，而且有害。