政府干預市場 競租弊端叢生

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文／曾志超■中華經濟與金融協會副祕書長

國產雞蛋與豬肉供給減少，價格隨之上漲，農業部積極干預，嚴重破壞市場機制，引發許多問題，至今未見改善，甚且愈演愈烈，可謂是競租理論錯誤政策之顯例。

根據牛津詞典的解釋，所謂「競租」行為（rent-seeking，或譯為「尋租」），是指試圖改變或控制公共政策或經濟狀況，以增加自己的利潤。簡言之，爭搶壟斷權力，以獲取獨占或寡占的超額利潤（經濟學上稱「經濟租」，rent）的行為。

從事競租行為者會採取遊說、關說，或賄賂等方式爭取特定利益。該行徑是一種不具生產性的行為，其對於社會生產並不具有任何貢獻，反造成經濟配置不效率與資源的浪費，即哈柏格三角形（Harberger Triangle），形成市場失靈的結果，政府易生嚴重的腐敗行為，甚至導致國家衰敗的負面的效果。諾貝爾經濟學獎得主史迪格里茲（Joseph Eugene Stiglitz）認為，競租行為已經加劇美國所得差距的擴大。

■農業部捨市場機制，

大舉干預

如前文所述，當國內雞蛋或豬肉短缺，推高其價格。其實只要依據市場法則，即可逐步解決問題。在需求面上，價格飆漲也會抑制消費者的需求；供給面上，價格上漲就會刺激國內蛋農或是豬農增加產量，進口商若發現國內價格遠高於國際價格，亦可透過進口提高相關農產品的數量，二者都能提升供給量。無需政府干預，即可而達成供需平衡。

然而，我國農業部卻採相反的作法，政府非但花費巨額的公帑，直接進口或委託民間進口大量的雞蛋與豬肉，更補貼外國雞蛋與豬肉，除了破壞市場機制，甚且發生諸多重大爭議。

農業部明明有中央畜產會管道，可以自行進口，卻仍以「專案進口」或「獎勵進口」方式，委由民間進口，政府創造獨占或寡占利益的機會，因而產生極大的競租空間。特別是，委託貿易商進口雞蛋，屬於生鮮農漁產品不受《政府採購法》限制，無須經過競標程序，農業部擁有極大的決定空間，也有更多上下其手的機會。

此即1986年諾貝爾經濟學獎得主布坎南（James Mcgill Buchanan）三種競租行為中的第一種類型─對政府活動所產生的額外收益的競租。

■競租戕害經濟效率，

弊端逐一浮現

其中最受質疑的進口商遴選，僅有50萬元資本額的超思公司，專案進口逾6成雞蛋，獨攬近9千萬顆的巴西蛋，取得接近專案進口獨占權力。縱然農業部多次保證超思的能力，至今仍無法說服國人。

離譜的是，政府補貼金額相當驚人，最高的補貼金額單顆蛋竟高達32元，為國產雞蛋高峰期售價的3倍。在野黨立委溫玉霞委員，以最高的空運方式運輸估算，每顆進口蛋總成本也才18元，不知為何補貼至32元，農業部僅以「特殊個案」回應，不願公開相關成本。

花費鉅資採購進口蛋，市面上還出現多起瑕疵蛋事件，品質堪慮，引發食安危機。政府即使將進口蛋的保存期限不斷延長，至120天之久，仍有5,000多萬顆的專案進口蛋過期，被迫銷毀。究竟是農業部錯估國內需求？還是為了圖利特定廠商？或是故意將瑕疵雞蛋作為「多元循環利用資材」？

豬肉獎勵進口問題也不少，除了獎勵溯及既往之外，近期爆發美豬洗產地事件，大家才赫然發現，今年美豬進口量驟增7倍，已占農業部獎勵進口量的20％。國人對美國豬肉有高度疑慮，市面上買不到標示美豬肉品，且價格還缺乏優勢，卻還有廠商願意引進大量的美豬，進口後還須改標冒充他國肉品，背後的原因值得深入探究。

■文過飾非，治絲益棼

政府干預市場運作，將導致資源的錯置。依據競租理論，解決競租最好的方法，就是降低政府創造壟斷市場的地位，讓市場機制能充分發揮，促進市場自由公平的競爭，即可大幅減少相關競租行為的發生；若無法消弭獨占或寡占市場，也應建立透明的制度，將資訊充分公開，建構監督機制，杜絕黑箱決策，將可有效降低貪污腐敗的機會。

惟農業部至今仍持續干擾市場運作，不願意放棄對外國農產品的補貼；縱然該部宣稱辦理專案進口過程一切透明公開，然至今拒絕公開諸多資訊。政府堅持錯誤的政策，被迫推出額外的政策與資源來補救競租弊端，整個社會也將付出更多無謂及額外的代價。