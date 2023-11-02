加密貨幣霸主 比特幣15歲 價值翻3,400萬倍

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比特幣價格走勢

比特幣在10月31日年滿15歲，部分幸運的投資人有大肆慶祝的理由，因為比特幣自首次在交易所交易以來，漲幅高達3,449,989,839％。

根據加密幣價格追蹤網站Coindesk報價，比特幣1日盤中下跌0.3％，報34,401.96美元。今年迄今比特幣翻揚逾一倍達108％。

比特幣問世15年來飆漲3,400萬倍，錯失機會的投資人也無需悔恨，畢竟15年前慧眼相中比特幣的機率，和贏得樂透彩一樣低。

15年前或許沒有人想到，比特幣一路走來已成為規模1.3兆美元加密貨幣產業的核心。比特幣目前市值超過6,700億美元，是最受市場歡迎和交易最熱絡的加密貨幣。

比特幣之父「中本聰」在2008年10月31日發布白皮書，旨在創造「P2P版的電子現金」，無需透過銀行或其他金融機構，就能進行付款交易。

開發者在2009年1月推出比特幣網路，交易所第一筆交易紀錄在2009年10月，當時有人向名為New Liberty Standard的新網站發送5,050枚比特幣，獲得5.02美元報酬。

自那時起，比特幣展現驚人漲勢。以0.1美分的起始價格計算，比特幣的報酬率超過3,400萬倍。相較之下，同期標普500指數不含股利的報酬率約為300％。以近日比特幣價格34,290美元計算，最初若投資5美元，目前的價值超過1.73億美元。

然而晚幾年投資比特幣，投資之路將極為顛簸。比特幣在問世的頭幾年漲勢最兇猛，當時比特幣還籍籍無名，鮮少有交易。這一路下來，投資人經歷多次價格血崩，包括2014年暴跌77％、2018年重摔72％，和去年慘跌65％。比特幣在2021年攀登至逾6萬美元的頂峰，目前價格仍較歷史高點低了逾40％。

除了價格下跌，投資人還面臨無數次的比特幣失竊和詐欺事件。例如東京比特幣交易所Mt. Gox在2014年遭駭客攻擊，價值5億美元的比特幣不翼而飛。近年則有加密幣交易所FTX詐欺案。