遜預期 美10月民間就業增11.3萬人

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素有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國10月民間就業人數增加11.3萬人，但低於市場預期的13萬人，顯示美國勞動市場雖放緩但依然緊俏，市場普遍預期美國聯準會（Fed）本周例會將維持利率按兵不動。

人力資源管理機構ADP1日公布，10月美國民間就業人數增加11.3萬人，高於9月未修正的增加8.9萬人。10月勞工年薪成長速度放緩至年增5.7％，增幅創下2021年10月以來最低。

ADP首席經濟學家理查森（Nela Richardson）表示：「本月沒有任何一個產業強勢主導就業召募市場，且疫後大幅加薪狀況似乎已成過去式。從整體來看，儘管10月勞動市場放緩，但仍足以支持強勁的消費者支出。」

以產業別來看，服務業依然是就業成長主力，單月新增10.7萬就業，其中以教育與醫療業增加4.5萬最多，休閒觀光、貿易與運輸與金融活動等部門就業人口也都增加，但資訊業零成長。

值得注意的是，休閒觀光部門向來是疫後帶動就業復甦的主要引擎，但10月份由教育與醫療業取而代之、成為貢獻就業增長的最大功臣。

商品生產業10月就業人口小幅增加6千人，其中營建業增加4千人，製造業增添3千人，但採礦與天然資源業減少1千人。

美國10月就業成長由中型企業所帶動，員工人數在50～499人之間的中型企業增加7.8萬人。員工人數49人以下的小型企業增加1.9萬人。員工人數高於500人的大型企業，就業人口單月增加1.8萬人。

市場密切關注3日出爐的10月非農就業報告。分析師預估，10月非農就業人口將增加17萬人，失業率持平於3.8％。

根據芝商所FedWatch工具顯示，Fed11月例會將利率維持在5.25％～5.5％區間不變的機率高達99.2％，升息1碼機率僅0.8％。