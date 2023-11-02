人均GDP最富20國 新加坡奪冠 台灣第12名

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美國財經網站Insider Monkey近日整理國際貨幣基金組織（IMF）按國家公布的2023年人均GDP等數據，1日發表「全球最富裕20國」排行榜。其中，台灣以7.33萬美元打敗荷蘭、德國、澳洲等大國，排名第12。新加坡則以15.74萬美元奪冠。

Insider Monkey表示，自新冠疫情爆發後至今已過四年，加上俄烏戰爭等，世界在短短幾年面臨多重衝擊。該媒體除依據IMF按國家公布的人均GDP外，還以「購買力平價」（PPP）等綜合考量，找出目前全球前20個最富裕國家。

排行榜顯示，前十名分別為新加坡、盧森堡（14.25萬美元）、卡達（12.48萬美元）、愛爾蘭（12.46萬美元）、阿拉伯聯合大公國（8.8萬美元）、瑞士（8.79萬美元）、挪威（8.27萬美元）、美國（8萬美元）、聖馬力諾（7.89萬美元）、汶萊（7.56萬美元）。

11名至20名，依序為丹麥（7.34萬美元）、台灣、荷蘭（7.29萬美元）、冰島（6.98萬美元）、奧地利（6.95萬美元）、安道爾（6.89萬美元）、德國（6.61萬美元）、瑞典（6.58萬美元）、比利時（6.55萬美元）、澳洲（6.54萬美元）。

報導表示，儘管台灣未被全球承認為獨立國家，但仍是一個經濟大國，因為台灣在全球消費性電子供應鏈中發揮著至關重要的作用。全球最大的晶片代工製造商台積電，以及其他重要的電子公司的總部都設在台灣。

針對新加坡，報導表示，這座城市是一個全球金融中心，在亞洲經濟中發揮著至關重要的作用，特別是地理位置使其成為消費電子產品等貴重產品的重要運輸樞紐。同時，該國也以擁有世界上最多的百萬富翁，以及腐敗程度低而聞名於世。