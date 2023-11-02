WeWork最快下周聲請破產保護

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財源枯竭的共享辦公室服務業者WeWork先前與房東協商調降房租，無奈營運還是每況愈下。外媒引述消息報導，WeWork最快將在下周於美國紐澤西州聲請破產保護。

WeWork本該在10月2日前向債權人支付利息但已錯過付款日，啟動為期30天的寬限期。假設WeWork無法在30天內付款，將被視為債務違約。

該公司為此在10月31日緊急和債權人達成協議，爭取到額外七天寬限期，但依舊難逃破產的命運。

WeWork發言人在31日提交證交會（SEC）的文件中表示：「還款寬限協議讓我們有時間繼續和重要債權人進行正面溝通，以便公司努力充實資本結構。」

過去幾個月來，WeWork為了挽救事業，已經歷經一連串人事變動。今年8月已有三名董事因為不滿公司策略方向而退出董事會，隨後，WeWork請來四名專長大規模財務重整的新董事加入，協助公司與債權人協商債務重組計畫。

WeWork臨時執行長托力（David Tolley）在9月表示，WeWork背負的租約內容「與市場現況天差地遠」。由於房租占據WeWork營業支出比重超過三分之二，因此WeWork向全球房東提出調降房租的請求，無奈營運依舊回天乏術。

截至今年6月為止，WeWork在全球39國共有777個營業據點，其中229處位在美國。根據WeWork提交美國政府的文件，今年下半年至2027年底為止，該公司尚有100億美元租金待繳，隨後在2028年仍有150億美元租金待繳。

回顧2021年WeWork上市時市值一度高達470億美元，曾被譽為最有價值的新創企業之一，不料短短三年內事業一落千丈。2020年全球疫情爆發後，企業紛紛實施居家辦公，導致商辦需求銳減，WeWork虧損也如雪球般愈滾愈大。

今年上半WeWork已消耗掉5.3億美元，截至6月為止該公司還保有2.1億美元。