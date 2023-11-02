減肥藥超夯 全球商機衝千億美元

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Wegovy、Mounjaro等減重藥物在全球熱銷，生產Wegovy的丹麥製藥巨頭諾和諾德還因此坐上歐洲市值龍頭寶座，分析師看好這股減肥商機，銷售額甚至可達2,000億美元。

花旗分析師近日將具減重效果的降血糖藥腸泌素（incretin）的銷售額預估，從2035年前達550億美元上修到710億美元，這還是偏保守的預測。調研機構Guggenheim 9月指出，減肥藥商機上看1,500億至2,000億美元。

多位分析師預期到2030年，減重藥物的銷售高峰可達1,000億美元。高盛分析師希布塔尼（Chris Shibutani）是其中之一，他預估到2030年，多達1,500萬須接受長期體重管理的美國成人（第二型糖尿病患除外），將施以減肥藥物治療。

摩根大通分析師也預測減肥藥商機上看1,000億美元，而且會對零食飲料業造成不小衝擊，但他們認為對可口可樂影響有限，主要是該軟性飲料巨頭高達8成的銷售集中在海外，且暢銷產品大多為無糖飲料。

多數業界分析師看好，丹麥諾和諾德（Novo Nordisk）及美國製藥大廠禮來（Eli Lily），會長期雙頭壟斷減肥藥市場，其他想來分一杯羹的同業對手難以匹敵。

高盛預估，2030年這兩大製藥巨頭將囊括80％的減肥藥市占。

當今最暢銷的減肥藥，非諾和諾德推出的Wegovy莫屬，靠此「減肥神藥」加持，諾和諾德股價一飛沖天，擠下法國奢侈品龍頭LVMH榮登歐洲市值王。

禮來治療糖尿病的Mounjaro，預計今年底前取得美國食品藥物管理局（FDA）的許可，作為肥胖症治療之用。高盛分析師希布塔尼預估，上看千億美元的減肥藥商機，禮來可望包辦520億美元。

減肥藥市場前景一片大好下，今年迄今諾和諾德股價漲幅超過40％，禮來股價大漲近60％。