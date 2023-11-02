買家卻步、賣家惜售 供給降 美8月房價攀新高

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美國房貸利率竄升雖讓潛在買家卻步，但同時賣家也抱持惜售心態，反映在房屋成交量下滑，帶動美國房價飆漲，8月全國房價指數創歷史新高。

8月標普凱斯席勒全國房價指數（S&P CoreLogic Case-Shiller National Home Price Index）年升2.6％，超出7月的年升幅1％，創1987年該指數問世以來新高，已連漲七個月。月增率方面，此房價指數經季調後升0.9％。

其中20城房價指數連漲六個月，年增2.16％創今年1月以來新高。

美國房價上漲的同時，房屋銷量呈現下滑，出現這兩股趨勢歸因於房貸利率飆揚。房市借貸成本加重雖讓潛在買家縮手，減少購屋需求，同時取得低利貸款購屋的賣方，也抱持惜售心態。

因此，即便房市需求受高房貸利率抑制，在待售屋庫存水位偏低的情況下，美國多處房價被推高。

全美不動產經紀人協會（NAR）公布，9月成屋銷售房價中位數，年漲2.8％來到39.43萬美元（約新台幣1,290萬）。NAR透露，9月售出的房屋平均有2.6位買方出價，當中四分之一的成交價高出標價。

美國房貸利率近來已升到20年新高，房貸利率飆升加上高房價，讓有購屋意願者高喊買不起。根據房地產經紀商Redfin，照美國8月的房價中位數，購屋者年收入須有近11.5萬美元（約台幣380萬）的水準，高於去年的9.9萬美元（約台幣320萬）。

民眾住房負擔能力不足，美國未來數月的購屋活動料持續低迷。Navy聯邦信貸聯盟（Navy Federal Credit Union）企業經濟學家佛瑞克（Robert Frick）指出：「利率攀高讓情勢雪上加霜，絲毫不見起色。我們預期今年到明年第一季都看不到復甦。」