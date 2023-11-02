人行雙支柱調控 守護錢袋子

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中共中央金融工作會議10月31日閉幕，加強監管、防範金融風險為會議重點。中國人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾1日表示，將落實會議要求，健全貨幣政策和宏觀審慎政策「雙支柱」調控架構。他指出，完善基礎貨幣投放和貨幣供應調控機制，既滿足經濟發展需要，也不能讓老百姓的「票子變毛」（指貨幣貶值不值錢），要守護好老百姓手裡的錢袋子。

值得注意的是，中央金融工作會議上，特別提到「支持國有大型金融機構做優做強」，並且要「嚴格中小金融機構准入標準和監管要求」。

受此影響，金融股1日出現兩樣情，中、工、建、交行等國有大行在陸港股市股價上揚，反觀光大、南京銀行、廈門銀行等城商行股價則因此下挫。

中新網報導，鄒瀾解析人行下階段有五大重點工作：一是堅持金融工作的集中統一領導；二是加速現代中央銀行制度建設，保持貨幣政策的穩健性。

三是營造良好的貨幣金融環境，保持流動性合理充裕。把握貨幣信貸供需規律，總量上合理增長。更加注重做好跨週期和逆週期調節，充實貨幣政策工具箱。

四是深化利率和匯率市場化改革，引導融資成本持續下降，加強外匯市場管理，保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。五是優化資金供給結構，強化對科技創新、先進製造、綠色發展和中小微企業及其他國家重大戰略的金融支援。

人行宏觀審慎管理局局長李斌表示，要優化金融機構布局，構建由銀行信貸、債券市場、股票市場、風險投資等組成的全方位、多層次金融支援服務體系。持續改善科技創新、小微企業、綠色、「三農」等金融服務。

北京清華大學五道口金融學院副院長田軒分析，本次中央金融工作會議體現金融工作在國家策略地位的進一步晉升。同時，「金融強國」在中央層級首次提出，金融工作上升為國家戰略的新高度，也是中央在綜合研判當前形勢發展後的精準戰略定位。

上海金融與發展實驗室主任曾剛表示，會議強調完善房地產金融宏觀審慎管理，有助於防控房地產產業的系統性風險。在「因城施策用好政策工具箱」導向下，未來不同城市的房地產政策可能進一步調整最佳化，有助於穩定房地產市場總需求，推動新的房地產長效機制的形成。