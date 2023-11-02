華為明年智慧機出貨目標 豪喊1億支

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2023下半年重返旗艦手機市場引發熱議的華為，大幅上調供應目標，傳該公司已將明年智慧手機出貨預期訂為1億支，較當前市場預期還多了約4成。

韓媒THE ELEC引述業內專家指出，華為近期因Mate 60系列強勁需求備受鼓舞，已將明年智慧手機出貨目標訂為1億支，較目前市場上多家研究機構預測的7,000萬支還多40％。

至今年底，Mate 60系列出貨量預計約2,000萬支，華為整體智慧手機今年全年出貨量約在4,000萬～5,000萬支，較去年3,000萬支規模大幅增長33％～67％。若明年如預期出貨1億支，年成長率將達100％～150％。

報導指出，當前亮眼成績激勵華為去執行更有企圖心的計畫，但中國巨頭盡可能低調行事，避免公司內的興奮情緒浮上檯面，以降低美國政府發怒與進一步制裁風險。

華為捲土重來引發的供應鏈變革，受到韓國產業界的重視，以韓企占優勢的面板領域為例，報導指出，華為Mate 60系列對OLED需求增加，帶動其中國供應商京東方和維信諾產線利用率提升，維信諾近期還接連擴產，旗下中小尺寸OLED產線開工率提高。

Mate 60系列盛況目前也扭轉面板景氣程度，報導稱原本在手機不景氣下，中企以接近成本的價格銷售面板，但華為新機熱銷下，近期手機用OLED面板價格出現小幅上漲，較低點已上漲4～5美元。業者預計，年底銷售旺季過後，手機OLED價格或再調低1～2美元，但仍會較此前低點高2～3美元。面板價格回暖或象徵手機大環境開始觸底，韓媒指出，大環境加上中國民眾愛國採購，華為可能再次對三星造成威脅，2019年華為以2.4億支手機的出貨，緊追三星2.95億支。