財新十月製造業PMI跌 重回收縮

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大陸1年來財新及官方製造業PMI走勢

財新1日公布10月製造業PMI，較上月大幅下降1.1至49.5，為連續兩個月擴張後，重新降至收縮區間，遠遜市場預期的50.8。財新智庫高級經濟學家王喆表示，10月製造業景氣度不高，內需維持擴張態勢但速度漸緩，供給、就業、外需均不同程度下降，經濟恢復基礎仍不穩固。

財新數據與大陸官方數據走勢一致。受產需雙雙下滑拖累，大陸統計局10月31日公布10月製造業PMI較上月下滑0.7至49.5，結束連續四個月回升，亦遜市場預期。

財新數據顯示，從分項指數看，10月製造業需求緩慢擴張，供給收縮。新訂單指數連續第三個月處在擴張區間，但增幅放緩，顯示需求擴張速度減緩。新出口訂單指數仍低於榮枯線。企業普遍表示，全球經濟疲軟加上高物價，導致海外市場銷售受挫，企業相應減少供給，生產指數降至榮枯線之下。

就業指數方面，市場景氣度走弱，加上削減成本需要，企業持續減少用工。

10月該指數是過去八個月內第七次落在收縮區間。企業表示，消費品、投資品、中間品生產企業用工情況均惡化。

庫存方面，產量下降，客戶需求相對低迷，企業採購量下降，因此原材料庫存有所減少。產成品則由於銷售不及預期，及發貨付運延誤，庫存顯著增加。

價格部分，購買物價指數及出廠物價指數雙雙位於擴張區間，但加價幅度不大。其中成本端壓力的增加來自原材料和原油價格上漲，銷售價格上漲主要來自成本傳導，但考慮市場需求仍薄弱，企業漲價空間有限。此外，10月生產經營預期指數在擴張區間小幅下降。

對生產前景持樂觀預期的企業，普遍提到新產品發表、開拓新出口市場，經濟有望轉強等因素。其他企業則擔心外需疲軟和整體市場狀況仍然欠佳。

王喆表示，第三季經濟出現築底回升跡象，不過目前經濟恢復基礎仍不穩固。政策層面，在前期多項促消費、擴增投資、穩預期政策基礎上，大陸日前決定增發人民幣1兆元國債，用於支持災後重建及提升防災減災救災能力，這部分基礎建設投資將有助於穩健經濟大盤，但對居民收入增加，及就業和預期改善的傳導效果仍需進一步觀察。