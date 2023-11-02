安排張忠謀APEC會拜登 顧立雄：努力促成

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白宮已證實，美國總統拜登與中國國家主席習近平將於APEC領袖峰會舉行雙邊會談。立委1日在立法院質詢時關切，我方領袖代表張忠謀是否也會在場邊與拜登雙邊會談？國安會秘書長顧立雄表示，會有多少國家與台灣雙邊會談，還沒最後定案，但「拜登與張忠謀的會議，是正在努力的方向」。

2023年APEC經濟領袖會議將於11月15日至17日在舊金山舉行，總統府於10月21日宣布，總統蔡英文已敦請台積電創辦人張忠謀擔任經濟領袖會議領袖代表，據悉，近日蔡英文將接見APEC領袖會議代表團。

民進黨立委劉建國1日質詢時提及，張忠謀在去年APEC曼谷峰會與美國副總統賀錦麗會談，聊了晶片等問題。今年舊金山峰會，台灣代表是否有機會與拜登見面會談，相信若成行對台美關係穩固會更具信心。

對此，顧立雄表示，歷年來會利用APEC峰會進行領袖代表跟其他國家雙邊會談，這些都是在進行中的事項，但最後會有多少國家跟台灣進行雙邊會談，目前還沒有最後定案，但一定會有相當數目國家願意與台灣進行雙邊會談，而「拜登跟張忠謀的會議，應該也是我們現在正在努力的方向」。

此外，巴勒斯坦激進組織哈瑪斯海外領導人馬夏爾日前受訪聲稱，中共對哈瑪斯此次突襲以色列行動感到興趣，並考慮對台灣進行類似攻擊，立委頻質詢國安會對相關訊息的掌握。

顧立雄說，國安會不認為此判斷是正確的。他強調，美國一再保證不會因俄烏、以巴情勢，分散對台海和平穩定重視，美方強烈主張兩岸維持現狀，因為美方知道台海衝突一定會演變成區域衝突，這和以巴是不一樣的，除了台灣站在第一島鏈關鍵地位，還有經濟安全課題，對美國來講這是核心利益，美方不會因為以巴衝突分散對印太地區的關注。