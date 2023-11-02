陸電動車企嗨 10月交付量猛增

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大陸電動車企10月份銷量概況

大陸多家「造車新勢力」業者1日傍晚陸續公布10月份交付量。延續9月銷售熱度，部分業者10月交付數據刷新紀錄。其中理想汽車交付突破4萬輛，年增高達302.1％；小鵬汽車交付量突破2萬輛關口，年增292.0％。顯示電動車在大陸車市的地位愈來愈吃重。

此外，1日港股電動車類股表現疲軟，理想收報133.1港幣，下跌0.4％。小鵬收報57.5港幣，跌0.5％。蔚來收報56.8港幣，下跌1.9％。但1日傍晚然業績發布後，幾家車企美股盤前均呈現漲勢。理想美股盤前上漲2.3％至34.6美元，小鵬美股盤前更大漲近5％至15.2美元，蔚來美股盤前漲0.4％報7.3美元。

綜合陸媒報導，大陸多家電動車業者1日公布10月成績單，理想汽車新車交付量年增302％至40,422輛，首次突破單月交付4萬輛大關，截至今年10月底，理想全年累計交付28.46萬輛。小鵬汽車交付量年增292％至20,002輛，同樣刷新公司單月交付紀錄，並保持連九個月增長。

另外，大陸本土電動車霸主比亞迪10月銷量為30.18萬輛，年增38.6％，今年前十月累計銷量為238.14萬輛。吉利汽車旗下的電動車品牌極氪（Zeekr）10月交付新車共13,077輛，年增約29％，前十月極氪銷量為9.21萬輛，年增86％。蔚來交付量年增59.8％至16,074輛。

小鵬汽車表示，10月份的強勁表現展現其強勁增長勢頭，同時，小鵬G6的生產產量大幅提升，推動小鵬G6單月交付量達到8,741輛，成為人民幣20萬至25萬元價格區間內最暢銷的電動SUV。

報導稱，小鵬汽車10月24日舉辦2023科技日活動，公司高層公布其XNGP智慧輔助駕駛系統的最新量產計畫，並計劃今年底前將無高精地圖區域城市導航輔助駕駛功能擴展到50個城市。同時，新ADAS功能：「AI代駕功能」將在今年底前向部分客戶提供，目標在明年覆蓋全大陸。另外，小鵬X9也首次亮相，這是一款以星際飛船為靈感的大型7人座MPV。