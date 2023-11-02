三桶油前三季獲利 僅中石油多賺

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大陸「三桶油」（中石油、中石化、中海油）2023年第三季財報近日全數出爐。從前三季總額來看，「三桶油」合計營收為人民幣（下同）5.06兆元，總淨利2,822.6億元，表現略遜於2022年同期（合計營收5.22兆元、總淨利2,859億元）。

中石油、中石化、中海油A股1日股價分別收漲0.56％、0.18％、0.67％，但近一個月股價分別累計下跌9.48％、9.74％、6.43％。

澎湃新聞報導，中石油是「三桶油」中唯一前三季淨利增長的企業。中石油前三季營收年減7.1％至2.28兆元，淨利年增9.8％至1,316.51億元。中石油表示，油氣兩大產業鏈安全平穩受控運行，主要成本費用得到有效管控，在油氣產品價格下跌的情況下，經營業績創歷史同期最佳水準。

中石化則是「三桶油」中唯一前三季營收增長的企業。中國石化前三季營收年增0.7％至2.47兆元，淨利年減7.5％至529.66億元。

中海油前三季營收年減1.39％至3,068.17億元，淨利年減10.23％至976.45億元。中海油指出，中海油前三季的平均油價為每桶76.84美元，年減24.2％，與國際油價走勢大致相同。

展望第四季油市走向，中海油財務長王欣日前指出，油價受到許多因素影響，從2023年來看，在供需緊平衡背景下，以沙烏地阿拉伯為首的石油輸出國家組織（OPEC）減產對維持油價形成較強影響力，因此在沙烏地阿拉伯和俄羅斯宣布繼續減產至2023年底後，油價得到支撐。至於以巴兩國都不是主要產油國，不會對原油供應產生直接影響。但以巴局勢將如何演變、是否進而影響中東產油國，仍難以預測。

王欣表示，目前各大機構對2023年底前油價的判斷基本上仍維持在每桶80美元以上，對全年的油價預測為每桶82美元～86美元，可能仍是較高的油價狀態。長期來看，特別高的油價對全球目前較脆弱的經濟會形成打擊，難以長時間維持。